El portero malagueño del RCD Mallorca Manolo Reina sigue haciendo historia en el Club, no sólo fue el portero de los dos ascensos de Segunda B a Primera División, y ha conseguido otro ascenso a Primera el pasado verano (descenso a Segunda aparte) sino que su continuidad en el club le hace entrar ya en los libros de historia de la entidad.

El de Villanueva del Trabuco acaba de superar a Zaki Badou en número de capitanías y convertirse en el portero de la historia del RCD Mallorca que más veces ha portado el brazalete de capitán en el club, sino que está a punto de superar también al marroquí, una auténtica referencia en la historia del club y para algunos mejor portero bermellón de la historia (hay debate con Roa), en número de partidos de liga disputados.

Manolo Reina lleva jugados 157 partidos de competición liguera, en total 162, por 161 partidos de liga de Zaki Badou, quien en total disputó 187 partidos con el Mallorca. En cuanto a capitanías, el marroquí llevó el brazalete en 112 ocasiones por 113 que acaba de cumplir Reina con el encuentro en Vallecas. Así que el actual portero titular bermellón es el portero que más veces ha portado el brazalete en la historia del Club. En cuanto a partidos de liga, Zaki acumula 161, Reina 157, Leo Franco 148, Prats 137, Moyà 99, Roa 75 y García Mallo 73.

Manolo Reina se convierte en el portero con más capitanías en la historia del club.



Supera a otra auténtica leyenda mallorquinista, Ezaki Badou ????#JuntsSomMillors ?? pic.twitter.com/WnrX2W4WQO — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 23, 2021

En cuanto a partidos de liga, Zaki acumula 161, Reina 157, Leo Franco 148, Prats 137, Moyà 99, Roa 75 y García Mallo 73. La diferencia entre Reina y Zaki es que el marroquí defendió la portería bermellona en cinco temporadas en Primera y sólo una en Segunda, mientras que Reina ha jugado en Segunda B, Segunda y Primera con el Mallorca. Zaki es uno de los jugadores más queridos en la historia del Mallorca, su etapa en la isla quizá hubiera sido más longeva de no haberse hartado del entrenador de la época, Serra Ferrer.

Este registro le llega a Reina en un momento no tan indiscutible, no en cuanto a la titularidad que por ahora es fijo para Luis García Plaza (tan solo ha sido suplente en un partido) sino en cuanto a su momento de forma. En el presente campeonato está alternando buenas actuaciones con otros partidos en los que se ha mostrado menos seguro, tanto en salidas como en intervenciones y eso ha hecho sonar el run-run de que el Mallorca debe reforzar la portería si finalmente Greiff no es a día de hoy el portero que se espera que sea.

En este sentido, el director deportivo Pablo Ortells, mostraba su total respaldo a los porteros y dejaba claro que Greiff, fichado este verano mediante traspaso tras el fichaje frustrado en Enero, que va a ser un portero de gran nivel para defender la portería del RCD Mallorca y que era cuestión de tiempo.

El Mallorca está encajando esta temporada demasiados goles, nada que ver con la temporada pasada en Segunda, y esto es algo que preocupa al técnico, no tiene que ver con la portería porque se trata de acciones del juego y defectos tácticos o de atención pero tampoco la portería ha dado la gran seguridad que se espera de un equipo que lucha para no descender.