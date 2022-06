Manel no continúa en el Atlético Baleares

Manel Martínez no continúa en el Atlético Baleares, el club ha decidido no renovar el compromiso, y puede no ser el único delantero que no siga. En el punto de mira está también Vinicius Tanque por su rendimiento por debajo de lo esperado.

El caso de Manel sorprende algo más porque sin ser titular indiscutible ha tenido una participación importante en el equipo y fue clave en las noches coperas. Es posible que el club no esté conforme con la relación precio-rendimiento, el club ha pagado fichas muy altas esta temporada y el equipo finalmente no se ha metido en playoff.

Manel ha jugado un año y medio en el At.Baleares y fue objetivo del club durante mucho tiempo. Ha marcado en este tiempo 11 goles en liga además de los tantos en la Copa del Rey.





El comunicado del club balearico dice así:

"Manel Martínez finaliza contrato y no seguirá en el ATB. El delantero llegó en el mercado de invierno de la temporada pasada, la 20/21, y en temporada y media ha disputado en liga un total de 50 partidos, 28 de ellos de titular, sumando casi 2.700 minutos y marcando en año y medio 11 goles en el campeonato doméstico, en el que destaca el hattrick al Barça B recientemente. Además siempre quedará en la retina balearica sus 3 goles en Copa, uno al Getafe y dos al Celta, en una competición en la que el equipo logró llegar hasta 1/8 de final.

El club agradece el trabajo, profesionalidad y rendimiento de Manel y le desea lo mejor en el futuro"