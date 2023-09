El Mallorca se reencuentra consigo mismo y su gente en el empate ante el Barça

Para caminar por la vida debes tener mínimamente claro quién eres, por mucho que te tires media vida conociéndote y a veces sorprendiéndote a ti mismo (lo que es más interesante), unas nociones básicas de lo que te gusta o no, te va bien o no, es preciso conocerlo.

El RCD Mallorca recuperó su identidad ante el Barcelona. Cuando peor estaba, cuando había más dudas, volvió al origen. Aquello que ha hecho fuerte al Mallorca de Aguirre en este año y pico con el técnico mexicano es la fortaleza defensiva, que no consiste sólo en acumular jugadores por delante del portero, sino saber dónde hacerse fuerte, dónde interrumpir al contrario, dónde apretarle. Y luego está la cuestión en cómo y dónde desplegarse, de qué manera para ser más eficaz.

El Mallorca puede haber sido un equipo primario en el último año, pero ha sido eficaz y a veces hasta brillante. Sucedía sin embargo en este arranque de temporada que al cambiar de piel con la llegada de nuevos jugadores al centro del campo, el equipo había perdido identidad. Quería jugar el balón pero no se desplegaba bien, en un exceso de centrocampistas que piden el balón al pie, el equipo no evolucionaba. Ayer no fue así porque jugó con un pivote,Samú, y dos interiores con piernas de ida y vuelta como Dani y Antonio. Llamativo ayer sólo un fichaje en el once, Samú. Los que entren tendrán que tomar nota, Darder empezó a dejar detalles después cuando entró, de lo que es.

Pero lo peor del arranque bermellón es que había perdido su identidad defensiva. Montilivi quedará para siempre como el día en el que se destaparon las vergüenzas de un equipo cuando se olvida de quién es. Defender no es estar atrás ni tampoco es mirar como ocurrió en Girona.

Alguien podrá decir que ante el Barcelona es más fácil hacer todo eso porque la motivación viene sola, y es verdad, porque el balón lo va a monopolizar el Barcelona, y es verdad. No es menos cierto que ante jugadores de ese nivel, con cambios en el once bermellón, si no se hacían las cosas muy bien el roto podía ser de consideración. Tomó decisiones arriesgadas Javier Aguirre pero le salieron bien, y sobre todo le salieron bien porque seguramente supo tocar algunas teclas para que el equipo estuviera convencido de cómo neutralizar al Barcelona, al margen de la motivación extra para los futbolistas. No estaban muertos, estaban de parranda, porque volvieron a ser ellos.

Dignísimos de mención los que entraron en el equipo, Giovanni con un gran trabajo en la banda derecha, Copete que más allá de algunas cosas que le sobran estuvo muy eficaz. Y por encima los dos mallorquines, Antonio Sánchez y Abdón, este partido de ambos tiene mucho de reivindicación.

Antonio Sánchez, en condiciones normales, estaría hoy lejos de Mallorca,sino hubiera sido por su empeño; sabía que había perdido protagonismo (no sin razón porque su temporada pasada fue mala) y que iba a jugar poco, le dijeron que si encontraba algo mejor. Pero Antonio decidió hacer un click y recordar lo que le había costado llegar a donde estaba, siendo canterano bermellón. Menudo partido de Antonio ayer con un trabajo extra como interior, igual que Dani Rodríguez y Samú en el pivote. De Antonio fue el doble pase para Muriqi en la acción del primer gol posterior al error de Ter Stegen al no entenderse con Oriol Romeu.

Y el otro es el más querido, Abdón Prats, que está rentabilizando de manera increíble cada oportunidad, exprimiendo al máximo cada minuto que le da Aguirre. Si en Girona no salió a pesar del 5-1 con los brazos caídos sino dispuesto a aprovechar sus minutos, anotando dos goles, ayer tuvo el premio de la titularidad, en ese 5-3-2, apuesta decidida esta vez por dos "9" junto a Muriqi. Abdón marcaba el segundo gol tras peinada de Muriqi en lanzamiento del portero. La jugada más antigua del mundo igualmente bella si está bien hecha.

Porque el fútbol no es sólo hacer un rondo, es saber diferentes acciones de juego elaborado o directo, pero bien hechas y con eflicacia. Ese Mallorca directo a los dos puntas, ese Mallorca solidario con actitud elevada, con mucho trabajo, fue el Mallorca de anoche ante el Barcelona. Lo hizo en un ambiente fantástico que encenderion los Dimonis y la pólvora. El club quiso enardecer a los suyos y la gente respondió. No fueron fuegos de artificio sino un Mallorca ardiente que plantó cara al Barcelona. Como en los mejores tiempos. Ya se sabe que en los momentos de pasión, los más exaltados dicen cosas que no deben, y les saldrán caros esos gritos insultantes hacia el Barcelona por parte de algunos.

La peor noticia es la lesión de Pablo Maffeo, tiene para varias semanas y deja a Aguirre limitado de laterales, con Lato y Maffeo lesionados. El catalán es el pulmón del equipo y uno de los argumentos ofensivos; se va a notar su ausencia, por lo pronto el sábado en Vallecas.