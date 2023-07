El Mallorca, con diez canteranos y sin Raillo a Austria

El Real Mallorca ya se encuentra en su cuartel general de Geinberg, Austria. El equipo mallorquinista salió hoy a primera hora rumbo a Salzburgo para, desde allí, desplazarse hasta la localidad en la que estará concentrado hasta el próximo día 22, fecha en la que la expedición mallorquinista regresará a Mallorca para continuar ya en la isla con su preparación para el inicio de temporada. En la lista de jugadores que Javier Aguirre se ha llevado a Geinberg destacan tanto la presencia importante de canteranos, hasta diez, como la ausencia del capitán Antonio Raíllo.

En el caso de la ausencia del central mallorquinista, dicha baja está justificada por un tema físico y no por nada relacionado con una posible oferta o interés de otros equipos. Raíllo se queda en Palma para continuar, según ha comunicado el propio Mallorca con el tratamiento de su dedo del pie. El jugador cordobés sigue arrastrando actualmente las molestias que le hicieron frenar en seco a finales de la pasada temporada y aunque de momento no ha entrado en la convocatoria para Geinberg no se descarta que pueda incorporarse al stage en algún momento del mismo.

Por otra parte, Aguirre se ha llevado a diez jugadores de la cantera para completar una lista de 28 jugadores siendo los canteranos Álex Quevedo, Pere Joan, Miguelito, Marcos Fernández, David López, Lluís Montiel, Rubén Quintallia, Dani Luna, Javi Llabrés y Adrià González. En el caso de Luna, el jugador colombiano tratará de convencer, al igual que hombres como Javí Llabrés, a Aguirre de cara a quedarse en el primer equipo en esta nueva temporada. El resto de jugadores desplazados son,Predrag Rajkovi?, Dominik Greif, Giovanni González, Pablo Maffeo, Jaume Costa, Toni Lato, Martin Valjent, José Manuel Copete, Josep Gayà, Iddrisu Baba, Omar Mascarell, Dani Rodríguez, Manu Morlanes, Clément Grenier, Antonio Sánchez, Vedat Muriqi, Abdón Prats y Amath Ndiaye.

En cuanto a los partidos amistosos, ha comunicado el Mallorca que "el primer partido de pretemporada será el viernes 14 de julio a las 18:00hs frente al Union Gurten. Tres días después, el lunes 17 de julio, a las 18:00hs el conjunto de Javier Aguirre disputará su segundo partido de preparación frente al SV Ried II. El tercer y último partido en Austria será el viernes 21 de julio a las 15:00hs frente al Colonia. Todos los partidos de preparación se podrán seguir íntegramente a través del canal oficial del club en youtube.