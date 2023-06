Luka Romero, a un paso del Milán

Con 15 años, seis meses y siete días, Luka Romero se convirtió el 24 de Junio de 2020 en el debutante en Primera División más joven de la Liga. Queda para siempre como el chico récord de nuestro campeonato con un registro que no será fácil de batir. Un niño que ya se entrenaba a las órdenes de Vicente Moreno.

Se han cumplido ahora mismo tres años de aquel día que parece mucho más lejano de lo que en realidad es. Como aquel que dice, fue anteayer, pero parece que ha pasado mucho tiempo, porque Luka Romero ya no está en el Mallorca, Vicente Moreno también hace tiempo que no está en el club y por en medio ha habido de todo, broncas, encuentros y desencuentros y poco a poco ya una relación más normalizada del técnico con la que fue su afición y ante la que consiguió algo brillante como un doble ascenso.

¿Pero qué ha sido del precoz debutante? Luka sólo tiene 18 años, hay que repetirlo porque parece que lleva toda la vida siendo la eterna promesa, pero a su edad es imposible jugar en Primera División para la mayoría de futbolistas. Ahora mismo, Luka está a punto de dar un paso importante en su carrera, fichar por el Milán tras el poco protagonismo que ha tenido en la Lazio en la última temporada a las órdenes de Sarri. Las conversaciones para su renovación en la Lazio, que parecieron en un momento encarriladas parece que encayaron definitivamente y el internacional argentino va a ser rossonero, según informa La Gazzetta dello Sport.

La joya de la corona se escapó del Mallorca, quizá es de los grandes fiascos para el director deportivo, Pablo Ortells, que no pudo retener a un jugador que hubiera podido protagonizar el futuro del club, ser el jugador franquicia y algún día dejar un traspaso récord.

Como ocurriera con Marco Asensio, el tener jóvenes talentos de tan pronta explosión y exponerlos ante el fútbol mundial hace que el club pierda dicho patrimonio. Es imposible retenerlos. Aquella maniobra de hacerle debutar ante el Real Madrid un 24 de Junio de 2020 (fue la temporada del cierre por el covid, de ahí que fuera en estas fechas), fue una pésima idea. La prueba es que meses después Luka Romero ya no estaba en el Mallorca.

Su etapa en la Lazio sin embargo no ha sido todo lo fructífiera que hubiera querido el joven argentino nacido en México y criado en España. En la última temporada a las órdenes de Sarri apenas ha jugado 148 minutos en seis partidos, anotando un gol. Ahora bien, el talento sigue ahí, el fútbol que tiene por desarrollar sigue ahí, y Luka Romero lo demostró en el reciente Mundial Sub 20 en el que marcó goles maradonianos y ha llamado la atención de todo el mundo, especialmente increíble un de los goles ante Nueva Zelanda. El "pequeño Messi", como se le llamó, sigue siendo talento puro y lo acabará demostrando en Italia si se dan los pasos lógicos.