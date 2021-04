Luis García: "No me vais a ver sacar pecho"

El técnico del RCD Mallorca Luis García no quiere ni grandes alegrías ni frustraciones en su equipo ni en el entorno. No ha cometido el error de volver a hacer cábalas antes de un partido sobre cuentas, vista la experiencia de Fuenlabrada, un día en el que los bermellones también se podían poner con siete puntos de diferencia respecto al tercero. Aquel día el Mallorca sufrió su peor batacazo de la temporada, y el técnico omitió hablar de números antes de afrontar el partido contra Las Palmas tras un nuevo tropiezo del Alméria.

El empate en Las Palmas puede saber a poco para quienes consideran que todo lo que no sea una victoria es un fiasco en pos del ascenso, pero es un fútbol irreal, el que subestima la complejidad de la categoría y rivales como la UD Las Palmas con jugadores de enorme calidad. No es un fútbol real ése del que se habla en las cuentas de la lechera. Lo cierto es que el Mallorca sacó un empate valioso, trabajado, meritorio en el estadio Gran Canaria ante un rival que pudo ganar también. El RCD Mallorca no aprovechó más que una de las situaciones de gol que tuvo, especialmente Amath, que marcó un golazo en combinación de saque de banda, pero que después despaprovechó otras dos en el área en las que no estuvo tan atinado el máximo goleador del equipo.

Por contra, en la segunda mitad, nada más empezar Las Palmas conseguía una combinación Jesé-Araujo que daba el empate. A partir de ahí el conjunto amarillo fue dominador y le generó problemas, especialmente un balón largo que llega a Araujo y que permitió ver uno de los repliegues más espectaculares de la temporada, la carrera de Martin Valjent en desventaja que llega a tiempo a taponar el tiro en el área. Un Valjent que volvía al equipo tras los partidos de selección y su baja ante el Leganés. Luis García hizo seis cambios en el once, dos obligados por sanción, pero además queriendo refrescar un equipo que había jugado los dos partidos de la semana. El técnico recupera a Raíllo y Oliván, por contra pierde a Cufré por tarjetas. No la vieron ni Antonio ni Dani que estaban advertidos. El central Russo ha cumplido en ausencia de Valjent y de Raíllo ayer. Además, el técnico recupera en principio a Galarreta esta semana, un jugador clave en medio. Ayer Sedlar cumplió en la posición de medio centro defensivo, sólo una amarilla hizo que Luis García le quitara en la segunda mitad.

A pesar de las críticas y comentarios sobre la falta de frescura de algunos jugadores como Dani y Salva, es cierto que acumulaban muchos minutos pero rindieron a un nivel extraordinario y no estaba tan claro que sus sustituciones fueran a mejorar al equipo.

El técnico bermellón destacó que sus jugadores "están rabiosos porque quieren ganar y esto es lo que más me gusta de mi equipo". El técnico ha repetido en diferentes ocasiones que le pide a su equipo sólo el partido, no obsesionarse con la clasificación porque según él estaba atenazando al equipo. Ha llegado a decir que había roto la clasificación en el vestuario delante de sus jugadores.

Sobre el partido decía que "es justo el empate. Que hubiera ganado cualquiera hubiera sido algo injusto. Esto va a ser difícil, largo y duro. Un punto más, quedan nueve, vamos a seguir, hemos pasado una semana complicada".

No quiere hablar de nada que no sea el partido: "No puedo es así, tenemos que ser muy prudentes y pensar en el partido. No me váis a ver sacar pecho ni ahora ni consiguiéndolo (el ascenso). El Almería es un grandísimo equipo, el el Sporting, el Leganés, bueno y el Espanyol ya ni hablamos". El técnico recuerda que "el Mirandés con diez bajas y dos medios de centrales va al campo del único invicto en casa y le gana.Tenemos que ser muy prudentes".