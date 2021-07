Luis García Plaza: "Nos espera una temporada muy ilusionante"

Este martes se produjo en el Trui Teatre el preestreno del documental realizado y dirigido por el director de comunicación del club mallorquín Albert Salas, y el realizador Franc Subías. A partir de este viernes, se podrá visualizar en la plataforma Amazon Prime.

A este acto, acudieron tanto el cuerpo técnico como varios trabajadores de la entidad presidida por Andy Kohlberg. No pudieron estar presentes los jugadores de la primera plantilla, ya que tres de ellos, dieron positivo por Covid unas horas antes del evento. Sobre este acontecimiento se refería Luis García Plaza unos minutos antes del preestreno del documental: " Hay que seguir teniendo cuidado porque hasta que no estemos todos vacunados, el virus sigue ahí. Son tres profesionales que perderemos durante un tiempo, por eso, es importante extremar al máximo todas las precauciones".

El entrenador madrileño, repasó la actualidad mallorquinista ante los medios de comunicación presentes en el acto, además de la ilusión que le hace volver a ponerse el mono de tranajo: " Tengo muchas ganas de ver a los jugadores, de estar cara a cara con ellos. Nos espera una temporada muy apasionante".

Sobre las incorporaciones ya confirmadas de Dominik Greif, Amath, Ángel Rodríguez y Jaume Costa, no quiso entrar a valorarlas alegando que era un día de celebración por el lanzamiento de 'From Paradise'. " Hoy no toca hablar de este tema. Solo puedo decir que la dirección deportiva y yo, estamos en la mima honda de lo que queremos y necesitamos. Tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones para lo bueno y para lo malo. Para mí, todos los que vengan serán los mejores, pero aún queda gente por llegar. Hay que seguir trabjando ".

El cuadro bermellón, iniciará los entrenamientos durante el día de hoy en las instalaciones de Son Bibiloni. El primer partido de la temporada ya tiene fecha. Se disputará ante el Real Betis en el Visit Mallorca Stadium el sábado 14 de agosto a las 19:30 h.