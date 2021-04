Luis García: "Pido perdón por decir ¿sólo cuatro minutos?"

El RCD Mallorca se queda sin Galarreta por lesión, y por sanción sin su técnico Luis García Plaza, que no podrá dirigir desde el banquillo el encuentro contra el Mirandés del sábado. Un partido ahora mismo marcado en rojo tras dos tropiezos consecutivos del mejor visitante de la liga que sin embargo se ha venido de vacío de Castellón y Sabadell.

Luis García fue expulsado en el minuto 90 de partido al ver el electrónico del cuarto árbitro que mostraba cuatro minutos de descuento. En este momento el entrenador se desesperó y protestó. Según decía el propio técnico tras el partido "he hablado con él y se lo he dicho. Ojalá alguna cámara me haya captado. He dicho sólo cuatro minutos, y no he dicho nada más. El cuarto árbitro puede decir amonéstale, pero venir y expulsarte. No me lo esperaba, me esperaba una amarilla. Me molesta porque no estoy la jornada que viene. No sé si se podrá reclamar pero no digo más. Los árbitros deben saber lo que nos jugaban. Otra cosa es si protesto reiteradamente o le falto al respeto pues entonces expulsión clarísima y me lo merezco. Pido perdón por decir "sólo cuatro minutos", pido perdón al árbitro y ya está, lo siento".

En el acta el colegiado Iosu Galech Apezteguía indica "en el minuto 90 el técnico Luis García Plaza fue expulsado por el siguiente motivo: protestar con los brazos en alto y de forma ostensible y airada una de mis decisiones, tras haber sido advertido previamente".

Según el acta arbitral será muy difícil que el Comité de Competición estime alguna alegación del RCD Mallorca, ya que es un motivo especificado bajo el criterio arbitral, protesta airada y habiendo sido advertido. El entrenador por su parte pide que se muestre la imagen de la protesta y demostrar que no le falta al respeto y que su expulsión es completamente exagerada.

La tensión en estas alturas de competición es máxima y vamos a ver más episodios como éste en todos los partidos de la Segunda División en la que los equipos se juegan ascender, promocionar o descender. Es la primera expulsión de Luis García desde su llegada al RCD Mallorca.

Sobre la derrota, el preparador decía que "la primera vez que nos llegan nos marcan gol y después es un querer y no poder. Encerramos al rival y no es fácil cuando se meten todos atrás. Nos falta algo de talento, de talento, de remate de lo que sea, ellos no llegan. Han sido dos partidos calcados".

Sobre la incapacidad para remontar reconoce que "nos está costando y hay que reconocerlo. Lo hemos hablado con los jugadores, es más acierto de buen centro o un buen remate, lo generamos y lo movemos. Tienes que estar muy fino para generar, te dejan la banda y centras pero nos está faltando claridad. Incluso cuando lo conseguimos como esa de Amath no encaja. Hay que reconocer que cuando se nos ponen por delante nos cuesta remontar. Y aunque te vengas para atrás ellos no salen, siguen ahí, te la dan y no es fácil. Nos está faltando estar más acertados".