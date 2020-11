Luis García: "Lo importante es que llevamos 29 puntos y ser líderes da igual"

El Mallorca quiere mantenerse en lo más alto de la tabla. El conjunto bermellón ganó 1-2 en su último encuentro frente al Cartagena y es líder de la Segunda División con 29 puntos. Enfrente, el Logroñés, un rival complicado que lleva seis victorias consecutivas y cinco encuentros sin encajar un solo gol. “Es un equipo con una gran variedad táctica. No sé a qué esquema me voy a enfrentar. El Logroñés varía muchísimo su sistema de juego. Es un equipo que se junta muy bien, a veces aprieta arriba pero también se junta atrás para intentar buscar el contraataque. Es un equipo que quiere la pelota, que busca salir jugando. Me espero un Logroñés muy trabajado, que sabe a qué va a jugar. Ellos saben que si no hacen las cosas bien no van a ganar, y nosotros si no hacemos las cosas bien, tampoco vamos a ganar”, ha afirmado Luis García este viernes en la rueda de prensa previa al Mallorca-Logroñés del próximo domingo 29 de noviembre, a las 18.15 horas en Son Moix.

Luis García ha dicho que no hay que subestimar al Logroñés por su nombre, porque ahora mismo “es un rival de entidad, de los que van a estar arriba. Si fuera un partido con público, le pediría a la afición que nos animase y nos ayudase”.

Hace 23 años que el Mallorca no es líder en Segunda, desde la temporada 96-97. “Somos líderes, pero si el Almería gana nos empata a puntos, porque tiene un partido menos. Todos los de arriba estamos muy fuertes. Creo que hay cinco equipos que están a un nivel increíble. Después hay dos equipos que están muy bien; el Rayo Vallecano y el Girona. Y a día de hoy, el Logroñés, que lleva una racha de victorias que no hemos hecho ninguno de los que estamos arriba. Pero creo que los de arriba estamos cumpliendo en nuestra posición. Después, quedar más arriba o más abajo va a depender de ciertos factores, pero creo que la igualdad es máxima y va a ser muy duro”, ha analizado el técnico bermellón.

En relación a esto, Luis García ha asegurado que ser líder no aumenta la presión sobre el equipo: “Da lo mismo. Si estuviéramos dos puntos menos, también estaríamos haciendo una gran temporada. Lo importante es que llevamos 29 puntos y ser líderes da igual. Creo que siempre hay que estar siempre en ese paquete de los puestos de playoff para arriba, y si estamos en ascenso directo mejor. Hay que seguir, partido a partido, como si fuese una final. Es importante seguir con esta dinámica de resultados positivismos, dándolo todo. Creo que todos los aficionados están orgullosos del trabajo de los jugadores”, ha manifestado el técnico madrileño, que ha insiste en que los puestos de arriba están muy apretados y que el Mallorca “podría caer incluso hasta el quinto puesto si no gana el domingo.

En relación al tema de las rotaciones, Luis García ha asegurado que no es lo mismo jugar a los tres días que a los cuatro: “Con tres días el riesgo de lesión aumenta muchísimo”. Ha afirmado que el Mallorca es un equipo que tiene un gran “fondo de armario” y que va a seguir utilizando a toda la plantilla, sin embargo, ha avisado de que va a realizar menos rotaciones en los próximos encuentros porque ya no son partidos cada tres días y “con cuatro días, creo que la gente más o menos tiene tiempo de recuperarse”.