Luis García: ““Conmigo no va a haber un once fijo”

Luis García ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar el próximo encuentro del conjunto bermellón. El Mallorca se medirá a la Ponferradina este domingo 8 de noviembre. El encuentro tendrá lugar a las 18.15 horas de la tarde en el estadio de Son Moix.

El Mallorca lleva nueve jornadas consecutivas sin conocer la derrota, y esto ha dicho Luis García sobre el buen momento del equipo:“Estas semanas hemos demostrado que en la plantilla hay mucha igualdad. Que la plantilla es muy competitiva. Y creo que hemos demostrado que es una plantilla que puede suplir cualquier baja y ausencia. Todos son importantes y lo siento así. En el día a día me demuestran que pueden jugar y eso me anima a hacer cambios. A partir de ahí, presentaré un once el domingo, y aunque gane, iré a Girona y alomejor también haré dos o tres cambios. Soy partidario de intentar explotar las características de los jugadores. Así que, no esperéis de mí un once titular que sepais de carrerilla”, ha manifestado el técnico, añadiendo que “sí sé más o menos quién va a jugar este encuentro de este fin de semana”.

Por otra parte, Luis García ha confirmado que Baba Idrissu está lesionado y no estará para este encuentro. Otro que tampoco estará es Murilo de Souza, por una molestia física.

Luis García también ha hecho una valoración sobre el rival de este domingo, la Ponferradina, que había perdido sus tres últimos partidos, pero que ayer ganó 0-1 al Alcorcón: “Es verdad que la Ponferradina viene con un partido entre semana y eso es una carga, pero después de tres derrotas, el haber ganado ayer le va a dar un refuerzo moral para afrontar el partido contra nosotros. Tiene un entrenador y jugadores que cuentan con mucha experiencia en la categoría. Es un equipo que tiene que estar bien clasificado, lleva muy buenos puntos. Nosotros tenemos que estar muy atentos a los hombres de arriba de la Ponferradina y tener mucha paciencia para encontrar las vías para hacerle daño”, ha asegurado el técnico del Mallorca.

Sobre el buen estado de forma de toda la plantilla, Luis García ha afirmado que “es una complicación realizar los cambios cuando todos están rindiendo bien, pero, benita complicación. Sería peor hacer los cambios porque no están rindiendo como toca. Seré injusto con algunos, pero también justo con otros. No voy a poder ser justo con todo el mundo, pero sí que les demuestro que confío mucho en ellos. Espero que los que no salgan de inicio el domingo, lo den todo cuando entren al campo”.

En relación al buen rendimiento del equipo, este viernes Manolo Reina ha sido elegido como el MVP de octubre en LaLiga SmartBank. El portero del Mallorca dejó la portería a 0 en 5 de los 6 partidos del mes.