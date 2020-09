Luis García: “Budimir no irá convocado, no se encuentra en disponibilidad de jugar”

Luis García Plaza ha confirmado este mediodía en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Espanyol, que Budimir, máximo anotador del equipo en la pasada campaña con 13 goles, no formará parte de la lista de jugadores convocados.

“Budimir no va a ir ni citado, estamos en una situación en que nos quedan tres semanas para el cierre de mercado y él no se encuentra a gusto. Es una situación incómoda para todos, para mí el primero, y también para el club. Yo ahora mismo necesito contar con la gente que esté al cien por cien y en estos momentos, Budimir no se encuentra tan mentalizado y no hay más que hablar. No le veréis en la convocatoria y espero que se solucione cuanto antes. Él no se encuentra en disponibilidad de jugar o de aportar su cien por cien, así me lo ha transmitido. Yo no puedo hacer más, ni lo puedo llevar a rastras. Budimir no se siente con confianza, pondremos a otro jugador arriba y esperemos que haga un buen partido”, ha explicado Luis García, preocupado por la situación del delantero croata.

Tal y como ya avanzó Deportes Cope, Budimir ha comunicado al Mallorca que desea seguir jugando en Primera División.El delantero croata tiene una oferta del Real Valladolid, pero el conjunto pucelano no está dispuesto a pagar los 15 millones de su cláusula de rescisión de contrato. El futbolista está intranquilo y ansioso y quiere jugar en Primera División porque cree que a su edad, de 29 años, los trenes de Primera no pasan muy a menudo y desde su entorno se espera que el Mallorca recapacite, que no se remita sólo a la cláusula y que negocie.