Luis García alza la voz sobre los aplazamientos y los partidos a las 14h

El técnico del RCD Mallorca se ha mostrado muy crítico con LaLiga y la diferencia de criterios sobre la suspensión de partidos por convocatorias internacionales de algunos jugadores. Luis García ha explicado antes de viajar a San Sebastián donde mañana se enfrenta a uno de los mejores de la liga, la Real Sociedad, que no podrá contar con el estadounidense Mathew Hoppe, que jugó en la madrugada del jueves el duelo ante Costa Rica.

El técnico no ve justo que unos jueguen y otros y no haya la misma norma, aunque matiza que él no pide que suspendan su partido. "Es lo que hay, es verdad que han suspendido algunos partidos por intenacionales de otros equipos. No quiero que nos suspendan el partido, pero el año pasado en Segudna ya sabíamos que no podíamos contar con ellos, aquí unos sí y otros no. Tenemos un jugador que juega la misma competición que es Hoppe, por qué unos sí y otros no. Por qué cuando llegue la Copa de África no se suspenden también".

De esta forma el técnico dejaba claro que LaLiga ha abierto un melón peligroso con este asunto. En esta jornada no se jugarán el Granada-Atlético de Madrid y Real Madrid-Athletic de Bilbao. No acabaron ahí las reivindicaciones de un entrenador que ha alzado la voz, por ejemplo en cuanto a los partidos a las 14h, el Mallorca tendrá este mes dos partidos más a esta hora, en esta ocasión fuera de casa (Valencia y Cádiz). "Yo creo que no se han enterado de que tenemos a Take lesionado. Si lo sé decimos que Lee también está lesionado (dice entre risas). Los que más lo sufren son las aficiones, es complicado. Igual que cuando pusieron las 12h me pareció un éxito. Las 14h es muy mala hora. Nos tenemos que acostumbrar porque a lo mejor lo habremos jugado a esa hora, no es normal. Lo sufro más cuando es en casa para nuestros aficionados, esta vez es fuera".

Mientras, el técnico no podrá disponer probablemente de Jaume Costa para no arriesgar. Afirma el técnico que si fuera un partido terminal lo jugaría pero que no sería conveniente arriesgar con el lateral en este momento, por lo que Oliván regresará al once inicial.Además, valoró positivamente la evolución de Take Kubo que la semana próxima podría empezar a apoyar. Si no tiene molestias pasará un mes y medio para volver a jugar decía el técnico.

El entrenador mallorquinista quiere que su equipo compita todo el partido y no se vaya del mismo, como a su parecer ocurrió en San Mamés, y que el Mallorca vuelva a tener buenas sensaciones fuera de casa: "vamos a competir, el equipo tiene que ir madurando en cosas que hacemos mal. El ejemplo de Bilbao fue muy claro, en la primera fuimos superiores y competimos y después nos llegó un gol y dejamos de competir. Tenemos que hacerlo 95 minutos como ante el Levante".

En cuanto a fuera de casa cree que "el equipo necesita competir bien fuera de casa. De todas forma firmo tres puntos cada tres partidos como estamos ahora fuera de casa. Pero después de lo del Bernabéu necesitamos volver a sentirnos bien fuera".

Luis García se deshace en elogios hacia la Real Sociedad el rival de mañana como equipo y como club: "es un equipazo, fue campeón de Copa, es de los clubes en los que te tienes que fijar, un modelo trabajado durante tiempo y está recogiendo los frutos. El filial está donde estábamos nosotros hace cinco meses, han debutado mucho chicos dle filial, juegan todos igual. Un club que cambió hace tiempo y que está recogiendo esos frutos, con fichajes extranjeros de primer nivel, buenas sensaciones, uno de los rivales más duros que hay".