Lucas Alcaraz: Estamos contentos con la actitud y energía del equipo

Cuando un equipo está con el agua al cuello, el no sumar de tres es una mala noticia. La UD Ibiza llegaba al encuentro ante el Málaga a tres puntos de permanencia tras haber ganado el jueves al Racing. Tras el empate ante el Málaga, la diferencia se ha visto aumentada en dos puntos más y ahora está a cinco de permanencia.

Visto así es una mala noticia, una mirada algo menos a corto plazo puede reflejar alguna buena noticia como es la ligera mejoría que ha experimentado la UD Ibiza tras la llegada de Lucas Alcaraz. Aún no basta y no será cuestión de pocos días, pero se trata de apuntalar algunas cosas que el equipo pueda mejorar y sobre las que pueda trabajar para un camino de recuperación. Queda toda la segunda vuelta por delante y el equipo va a disponer de una pausa para regenerarse y que el entrenador trabaje táctica y mentalmente con los jugadores con un soplo de aire, el de la pausa navideña.

El domingo a las 14h (repiten horario) jugarán ante el anterior equipo en Segunda de Lucas Alcaraz, el Albacete, que ha sido capaz de ganar en el campo del hasta ahora líder, UD Las Palmas. Después llegarán las vacaciones navideñas y una puesta a punto exprés en la que los ibicencos deberán prepararse para un exigente arranque de 2023 ante Éibar, Las Palmas, Granada y Cartagena.

El Ibiza está teniendo algo más de consistencia aunque con el balón no es el equipo de antaño. No queda mucho a día de hoy de aquel equipo que estaba tan cómodo con el balón y que dominaba los partidos. El equipo ahora juega más directo, trata de ganar segundas jugadas y de explotar las virtudes ofensivas de jugadores que han estado desconocidos. Empiezan a verse brotes verdes, Bogusz, a quien la falta de rodaje le está pasando factura, Herrera que sigue sosteniendo al equipo porque es el único con olfato, Castel que poco a poco va encontrándose mejor físicamente. Pero por ejemplo Suleiman no desborda, los laterales no llegan como antes,Appin anda muy disperso, Nolito sigue tratando de encontrarse y así podríamos seguir. El Ibiza necesita crecer como equipo y que sus mejores jugadores eleven su nivel.

Ante el Málaga la UD Ibiza hizo una mala primera parte. Bajo la lluvia y en un estadio medio vacío (a ver quién es el valiente un domingo a las 14h y con ganas de mojarse) los de Pepe Mel controlaron más el balón y dieron más sensación de peligro. Los ibicencos no ganaban segundas jugadas ni duelos pero en la segunda mitad tuvieron su momento. Tras el empate de Cristian Herrera en uno de los pocos pases de gol bien dados, fue obra de Miki Villar en una de las pocas llegadas y el canario no perdonó, con el suspense de si estaba o no en fuera de juego, pero el gol subió.

El técnico Lucas Alcaraz vio un "partido muy equilibrado, posiblemente para nosotros en la segunda y para ellos la primera. El equipo se ha respuesto tras el gol, quizá no hemos estado precisos. Hemos tenido actitud y llegada, intención, hemos conseguido el empate. Queríamos enlazar dos victorias consecutivas pero el fútbol de segunda es muy igualado".

Desde el comienzo está tratando de trasldar su experiencia en situaciones de crisis para que no pueda al equipo y al ambiente la ansiedad: "estamos contentos con la actitud, intensidad y energía del equipo, no con el resultado. Esto se va a jugar a 42 jornadas. No quiere decir que no queramos ganar todos los partidos, nos ha faltado algo de precisión y acierto. Los primeros que quieren tener precisión son los jugadores pero esto no es fácil. Los partidos de segunda tienen fases, debes conseguir que cuando te aprietan no te hieran y que cuando aprietas seas capaz de hacer daño. Algunos equipos son capaces de llevar la iniciativa durante grandísima parte del partido, nosotros hemos de reconocer que no somos capaces de llevar esa iniciativa todo el partido".