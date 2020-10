Los clubes de Baleares aún no han recibido los tests que había prometido Luis Rubiales

Queda poco más de dos días para que arranque el Fútbol no profesional. Los equipos de Baleares de Segunda División B y Tercera División debutan en liga este fin de semana, pero gran parte de ellos empezarán sin haber realizado las pruebas de la Covid-19. La Federación no obliga a los clubes a realizar las pruebas, pero sí que les obliga a cumplir con los protocolos sanitarios para evitar los contagios por Covid-19. Por lo cual, es un riesgo y pueden producirse muchos positivos.

La Real Federación Española de Fútbol todavía no ha enviado los tests que Luis Rubiales había prometido a todas las Territoriales. Falatan poco más de 48 horas para el inicio de liga y muchos clubes (de Segunda B, Tercera División para abajo) no podrán realizar tests de Coronavirus a sus jugadores por el alto coste económico. La institución presidida por Rubiales no ha cumplido con su promesa.

Tan sólo algunos clubes han podido asumir este alto coste para realizar las pruebas. Es el caso del Atlético Baleares o la UD Ibiza.La Penya Deportiva, por ejemplo, “de momento, para empezar la liga no tiene previsión de hacer ningún test”, ha confirmado este jueves Raúl Casañ, entrenador del equipo ibicenco, en Deportes Cope.

Por su parte, la Federación Balear ha adoptado medidas para suplir la falta de tests. Siguiendo las directrices de la Conselleria de Sanitat, la entidad presidida por Miquel Bestard ha llegado a un acuerdo con el Dr. Teo Cabanes "para que los clubes con equipos en categorías nacionales que así lo estimen oportuno, puedan nombrarlo como jefe médico de sus equipos. El objetivo es que puedan cumplir su protocolo Covid-19".

Los jugadores deberán firmar una declaración jurada afirmando que cumplen con las normas de higiene, no han tenido contacto con ningún positivo y que tampoco tienen síntomas. Entonces, el Dr. Teo Cabanes se encargará de decidir si los jugadores son aptos o no siguiendo los criterios sanitarios.

En relación a esto, Salut i Afers Socials i Esports colaboran en la formación de las federaciones deportivas en el conocimiento de la transmisión de la Covid-19. El objetivo es enseñar a los clubes para que hagan cumplir las medidas de salud a los deportistas y al público.