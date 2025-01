Lionel Scaloni: "Se está desvirtuando la esencia del fútbol"

Otra voz crítica sobre cómo se aplica el VAR en la liga española, y no es una opinión cualquiera, es una voz autorizada, alguien que lleva toda la vida en el fútbol y nada menos que el técnico campeón del mundo y de América. Lionel Scaloni, seleccionador argentino, se muestra preocupado en Deportes Cope Baleares sobre los criterios arbitrales y el abuso de la herramienta del videoarbitraje en la liga española.

El VAR es una herramienta que se ha implementado en el fútbol y que en teoría venía para dar más justicia al fútbol, para que el árbitro tuviera la tecnología como aliada para tomar una decisión o cambiar una decisión tomada y era clara y manifiestamente errónea. El VAR se concibió, o eso se dijo, para evitar la injusticia, para ayudar al árbitro.

La realidad es que en muchos campeonatos se sigue esa filosofía de revisar la imagen buscando un error claro en una decisión arbitral. Pero no es el caso de la liga española, que se ha convertido en una ceremonia de la confusión. Ya nadie parece saber nada, ni los que están en el campo, ni en la grada, ni ante el televisor. Los propios protagonistas del fútbol se muestran desconcertados, acciones anecdóticas que de hecho pasan inadvertidas para todo el mundo acaban siendo drásticas en un partido, como contactos leves elevados a categoría de penalti o expulsión, manos accidentales convertidas en penaltis, decisiones que en un campo son una cosa no lo son en otra. Y sobre todo, un uso sistemático del VAR que introduce en los partidos pausas constantes y en muchas ocasiones buscadas por los propios futbolistas, conscientes de que pueden forzar la revisión del árbitro ante el monitor y tomar otra decisión.

Así, los partidos se convierten en una serie de actuaciones teatrales, teatro del malo en este caso, simulaciones continuas, la búsqueda del engaño. Obviamente, los futbolistas saben que presionan al árbitro con sus "actuaciones" porque van a pitarlo si se esmeran. Se ven escenas bochornosas.

Por si fuera poco, los criterios retorcidos en la aplicación por ejemplo del fuera de juego pueden provocar que una acción lejana a un gol, acabe anulando dicho gol. Puede ocurrir como en el partido del Barça ante el Valencia, que una supuesta falta sucedida 24 segundos antes de un penalti acabe anulando dicho penalti.

Puede suceder como en el Mallorca-Betis, que una acción accidental aunque peligrosa sea una roja, como Mascarell, pero esa misma acción en otro partido en este caso del Real Madrid, no suponga la expulsión de Mbappe, o como lo sufrido por Copete ante el Girona de Van de Beek.

Puede suceder que dos posibles penaltis no sean considerados como tales en ese mismo Mallorca-Betis, pero acciones similares en otros partidos no lo sean. Puede suceder que una agresión como la de Baena a Valjent no sea considerada nada. Es lo habitual una jornada sí y otra también, la confusión. Esto llevó al técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, a mostrar sus frustración el pasado sábado: "me estoy desenamorando del fútbol, no es el fútbol del que me enamoré de pequeño". Todo esto es algo que viene denunciando en cada jornada en Tiempo de Juego, Pedro Martín.

Lionel Scaloni, presente en el Mallorca-Betis el pasado sábado, se muestra igual de desconcertado y dejaba esta reflexión en Deportes Cope Baleares:

"Ayer miraba en televisión y estaba Mateu Lahoz comentando, él que fue árbitro también ve los errores. Es evidente que tenemos que buscar la unanimidad. En el partido del otro día es evidente que hubo diferentes criterios porque en un mismo partido como el otro día (Malllorca-Betis) hubo diferentes criterios. Me parece que se está perdiendo la esencia del fútbol y me parece que no se tiene que perder".

Scaloni considera que el árbitro de campo debe ser quien dirija el partido y se apoye ocasionalmente en la imagen del monitor cuando sea algo claro.

"El que decide es el árbitro dentro de la cancha y si tiene que ir a ver la jugada tiene que verlas todas, no algunas. Es evidente que cuando te llaman estás como obligado a tomar esa decisión. Sería bueno que te llamen siempre y sino dejarlo como estaba antes. Es un tema muy complejo que ha venido supuestamente a mejorar y que últimamente está confundiendo más de lo que se mejora".