Llega el segundo encuentro de la mini liga que ha afrontado el Mallorca en este final de 2023 ante rivales directos. El primero de esos encuentros se salbaba con empate 1-1 ante el Cádiz.

Sin tiempo para mucho más que corregir detalles y preparar lo mejor posible el duelo ante el Alavés de Luis García Plaza. No es un partido más porque regresa el técnico del último ascenso, un técnico que hoy será protagonista ya que ofrecerá impresiones sobre el partido a los medios de la isla. El técnico presente y el pasado tienen algo más en común que el hecho de que Aguirre sucediera a Luis García en el banquillo, y es que ambos celebran este 1 de Diciembre su cumpleaños. 65 de Aguirre por 51 de Luis García.

No es un partido más para el técnico madrileño ya que ahora se cumplen un año y ocho meses de su emotiva despedida. El técnico no pudo aguantar las lágrimas en su discurso de despedida y pasó un mal trago al tratar de expresar sus sentimientos en su adiós al Mallorca, tras ser destituido por la mala situación del equipo.

Era el 22 de Marzo de 2022, llegaría para sustituirle Javier Aguirre quien obró el milagro de la salvación, una salvación en la que Luis García siempre confió. El técnico aceptó pero no compartió que el club decidiera destituirle cuando estaba en descenso pero se mostraba confiado de sacar la situación. Había llegado en el mercado invernal Vedat Muriqi y el equipo podía dar un salto con el potencial que le daba el delantero.

El domingo llega un Alavés en posición más cómoda que la del Mallorca, con 15 puntos en 13ª posición. El técnico lograba también ascender con los babazorros el pasado verano con un equipo en el que formaban también los ex bermellones Salva Sevilla y Sedlar. Salva ahora en el Deportivo y Sedlar no vendrá, ya que sufrió una grave lesión hace unas semanas.

Maffeo no está descartado.-

El lateral del RCD Mallorca, Pablo Maffeo, no está descartado para el encuentro del domingo frente al Deportivo Alavés. El internacional por Argentina tuvo que ser sustituido ante el Cádiz por unas molestias en la rodilla derecha. Ya en la segunda mitad aparecía con un ventaje sobre la rodilla. El jugador tiene un esguince pero aún no está descartado.

Quien no podrá jugar será Dani Rodríguez por tarjetas, ya que vio la quinta amarilla frente a los amarillos.



Adri, el portero mallorquín en Son Moix.-

El encuentro no sólo será especial para Luis García en su retorno a Son Moix, quien se estrenará en el estadio mallorquinista es el portero mallorquín Adrián Rodríguez. El portero de 22 años nacido en Palma lleva desde 2020 en el Deportivo Alavés tras salir del Castilla. Pasó por la cantera del RCD Mallorca y en Vitoria ha venido jugando en el filial aunque en dinámica del primer equipo.

Es un portero de 1'95m y enormes condiciones que ha valorado el Alavés, ya que le ha ofrecido la renovación por cuatro temporadas más, ya que finaliza contrato el próximo mes de Junio. Será su estreno en Son Moix.