Leo Román puede salir cedido al Oviedo

El Oviedo de Álvaro Cervera será el destino de Leo Román, si nada se tuerce. La cesión del portero del RCD Mallorca podría ser una realidad en los próximos días. Leo Román se encuentra ahora mismo disputando el Europeo sub 21 que comenzaba anoche con la victoria de España 3-0 ante Rumanía.

El portero ibicenco expresaba la semana pasada su voluntad de salir cedido, porque a pesar de que su objetivo es triunfar en el Mallorca, que apostó por él y le renovó hasta 2026 (Luis García siempre dijo que era el portero del futuro del Mallorca), el meta mostraba su intención de buscar más minutos, desde la concentración de España sub 21.

El acuedo de cesión está muy avanzado y Leo competirá en el Real Oviedo del ex bermellón Álvaro Cervera con el francés Quantin Brat, ocupará la vacante dejada por otro balear curiosamente, el manacorí Tomeu Nadal que se ha ido al Tenerife.

Ante las cámaras de Ib3, Leo Román dejaba reflexiones muy sinceras: "en lo personal ha sido duro aunque ha sido positiva para el equipo. Lo he dado todo y me he dejado la piel en cada entrenamiento, no he tenido oportunidad, es complicado, no me voy a rendir y voy a seguir trabajando, sea en el Mallorca o en una cesión".

El ibicenco añadía que "mi ilusión es jugar aquí muchos años. Todo el mundo quiere jugar, mi idea es intentar salir a buscar minutos, es momento de jugar y ganar experiencia. Siempre pensando en la vuelta. Tengo muy claro que quiero jugar aquí y pienso que es mi sitio. Desde que lo decidí hace tres años. Sigo pensando que es mi sitio y que me llegará tarde o temprano la oportunidad. Quiero jugar, entiendo que es complicado para el club, pero todo el mundo quiere jugar. Haré lo que me diga el club".

La probable salida de Leo Román cambiará la situación de la portería en la que Dominik Greif también contempla la posibilidad de salir tras un año también en blanco a la sombra de Rajkovic. El eslovaco necesita recuperar su carrera tras su baja de un año.