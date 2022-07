Leo Román, hasta 2026

Aunque en lo que a nuevas incorporaciones se refiere el Real Mallorca sigue la misma línea de la mayoría de equipos de primera (no oficializar ninguna) en lo que se refiere a renovaciones el club bermellón sigue trabajando anunciando la continuidad de jugadores como Maffeo o Grenier y hoy le ha tocado el turno a Leo Román. El guardameta ibicenco ha cerrado su renovación hasta el año 2026 por lo que Román seguirá vinculado a una entidad, la bermellona, que confirma su confianza en un jugador cuyo futuro es más que prometedor.

El jugador dio el salto al primer equipo la temporada pasada, disputando 3 partidos de Copa del Rey (Llanera, SD Eibar y RCD Español) y dos de La Liga Santander (Levante UD y Villarreal CF). El curso pasado recibió además la llamada de la selección española sub21 para disputar partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa.

El ibicenco ha reconocido sentirse feliz por su renovación asegurando que está "muy contento y emocionado" por continuar en el club hasta 2026 añadiendo que "es algo que llevo soñando toda la vida, dar el paso al fútbol profesional" asegurando que "el sueño se ha cumplido después de muchos años de trabajo y ahora sólo espero que esto sólo sea el inicio de algo bonito, de una carrera larga que me permita disfrutar de lo que más me gusta hacer".

Asegura el cancerbero ibicenco que para él poder continuar en el Mallorca es tremendamente importante. "Es especial. Cualquier niño de las islas sueña con jugar algún día en el RCD Mallorca. Eso le da un plus. Siendo un chico del filial me he sentido muy querido en todo momento y quiero agradecerlo a la gente", afirma Román, uno de los jugadores más queridos por la afición desde su debut en la pasada temporada