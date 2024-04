El lamento de Rubén Nova por el cinismo de los políticos sobre el pasaporte covid

Baleares fue una de las comunidades más restrictivas en la imposición del conocido como pasaporte covid durante los años de la pandemia. Tras la aparición de las diferentes vacunas y la aplicación del tratamiento contra el covid 19 en la población, el Govern de Francina Armengol exigió el pasaporte (que acreditara tener puesta la vacuna o en su defecto una prueba de diagnóstico negativa) en Baleares durante varios meses para prácticamente todo.

No se podía hacer deporte sin presentar un certificado covid. En aquel entonces no se podía ni entrar a una cafetería sin el famoso certificado que a la postre fue desacreditado por el propio Ministerio de Sanidad, cuyos técnicos indicaron que no sólo no era solución para impedir el contagio sino que incluso podía incrementarlo al hacer creer que estar vacunado era lo mismo que estar protegido contra el virus. Pero de lo que menos se hablaba en aquel entonces por parte de la Administración era de los posibles efectos adversos de este tratamiento.

En los últimos días ha trascendido la respuesta de la Administración a la solicitud de una persona afectada por los efectos secundarios de esta vacuna contra el covid. La Agencia del Medicamento (Aemps) ha certificado la "relación de causalidad entre la inyección de la vacuna Spikevax-covid 19 de Moderna y la miocarditis grave", según recoge The Objective.

Sanidad no quiere saber nada de asumir ninguna responsabilidad, el Gobierno se desentiende de los posibles daños que causara el tratamiento médico ya que "no era obligatoria". Las reacciones no se han hecho esperar y durante estos días son muchos los que recuerdan que si no se vacunaban no podían acceder a muchos lugares, no podían viajar entre otras muchas actividades si no era con certificado.

El ex futbolista Rubén Nova, deportista adaptado, antes en parabadminton y ahora practicante de handbike, además de alma mater del CE Andratx de la segunda RFEF, su club, se ha mostrado indignado al conocer la respuesta del Gobierno y lo que ha dicho el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre que la vacunación era voluntaria y que de hecho él mismo no está vacunado.

Rubén Nova ha publicado este mensaje: "No me djearon seguir con mi natación, con mis entrenos de bádminton, un médico no quiso atenderme, por esta red social (X) me dijeron de todo...este tema lo llevo muy clavado. Imagínate Illa,Illa, maravilla" dice en referencia a las palabras del ex ministro diciendo que era voluntario.

Rubén Nova perdió la movilidad de su tronco hacia abajo como consecuencia de un accidente de moto. El que fuera jugador del Andratx y del fútbol base del Mallorca, entre otros equipos, se ha convertido desde su accidente en un ejemplo de superación que inspira a otros jóvenes. Su historia está documentada en un excelente reportaje de IB3. Nova practica deporte adaptado y hace unos días visita Deportes Cope Baleares para compartir programa con Samú Costa. Es fiel seguidor del RCD Mallorca.

Otro seguidor del RCD Mallorca como Toni Rueda se expresa en términos parecidos.

Según recoge The Objective, la respuesta del Ministerio de Sanidad a las reclamaciones sobre los efectos adversos ha sido la siguiente "el ciudadano que recibe voluntariamente una asistencia sanitaria debe asumir los efectos adversos derivados de la misma si prestó su consentimiento informado (…). Dado que la posibilidad de que se produjese el daño del que deriva la reclamación había sido divulgada por la Aemps cuando se le administró la vacuna y que dicha vacuna fue recibida voluntariamente, el daño aducido no puede ser considerado antijurídico y, en consecuencia, no puede imputarse responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas a raíz de esta reclamación".