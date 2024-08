Dos meses antes de los Juegos Olímpicos confesaba en Deportes Cope Baleares que si hace un año le hubieran dicho que iba a los Juegos se habría reído en la cara del que se lo dijera. No daba crédito. ¿Qué estará pasando ahora que se acaba de venir de París con una plata olímpica con el equipo de España baloncesto 3x3? Muchas cosas, incredulidad, según confiesa de nuevo en Cope.

"Estoy asimilándolo poco a poco, los primeros días han sido una auténtica locura. Cada vez la voy mirando y digo sí, la tengo, sigue siendo surrealista, sigo flipando y creo que seguiré flipando el resto de mi vida. Hay tantas personas a las que agradecer que no acabaría nunca. Ha sido uno de los deportes más vistos en España, ayuda al baloncesto femenino, al baloncesto en sí y al 3x3 para que siga creciendo. Hace disfrutar y hace que la gente se lo pase bien. A la gente le gusta, hay show, ambiente, música, la gente se ha ido enganchando. Ahora hay quien quiere mirar más baloncesto 3x3 por lo que es un objetivo logrado".

Sobre las diferencias con el baloncesto convencional cree que "el 5x5 es más lento, con roles definidos y aquí en cambio es matar o morir. Es muy divertido, has de estar los 10 minutos concentrada. Quieres volver a sentir esa adrenalina y es algo que hemos conseguido". De lo vivido en París "hay tantos momentos, me quedaría el saludar a los Reyes, algo que no me hubiera imaginado nunca, que estuvieran disfrutando con nosotras. Nos felicitaron y que les había encantado. Estaba pensando, qué ha pasado, en qué momento ha sucedido esto".

La jugadora nacida en Mar del Plata pero mallorquina de adopción al haber llegado muy pequeñita a la isla, y que fuera jugadora del Imprenta Bahía San Agustín, se muestra agradecida al apoyo de la afición. Sobre el proyecto del Azul Marino Mallorca de Liga Challenge, con el fichaje de Nogaye Lo o el de María España, jugadoras que son referentes en la isla y con amplia experiencia en Liga Endesa, dice que "es un proyectazo para ascender, le viene bien a la isla, al baloncesto femenino que merece que salga bien, lo apoyaré desde Madrid obviamente".