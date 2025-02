Juan Carlos Valerón: "El gol con el Mallorca al Athletic es para mí el mejor de mi carrera"

Es difícil dejar más impacto en menos tiempo del que provocó en el RCD Mallorca Juan Carlos Valerón. Su carrera despegó en Mallorca ya que el club bermellón le dio la oportunidad de llegar a la Primera División cuando ya empezaba a llamar la atención en el club de su tierra, la UD Las Palmas.

En aquella temporada 1997-98, con 22 años el genio de Arguineguín y con el Mallorca recién regresado a la máxima categoría, se construyó un equipo con un montón de jugadores que llegaban del Valencia (Engonga, Romero, Iván Campo, Moya, Eskurza, Gálvez) que se unía a la base de que venía de Segunda división y un Valerón que era una apuesta de la secretaría técnica, Pepe Bonet.

A las órdenes de Héctor Cúper se armó un equipo sólido de grandes conceptos defensivos y con el talento ofensivo de jugadores como Valerón y Stankovic. El genio de Arguineguín brilló con luz propia pese a que inicialmente no contaba en el once titular ya que se había fichado una estrella brasileña, "Palinha", quien rápidamente fue eclipsado por el canario.

Valerón tuvo un impacto tan grande en aquel Mallorca y en Primera División, que a final de temporada se lo llevó el Atlético de Madrid de Jesús Gil.

Juan Carlos Valerón, que ahora mismo no está entrenando ningún equipo, analiza en Deportes Cope Baleares cómo ve el duelo del domingo entre el RCD Mallorca y la UD Las Palmas. Sobre el equipo de su tierra dice que "ahora está pasando unos resultados no muy buenos y eso para todos los equipos que quieren estar lo más alejados de la zona baja necesitan cambiar la dinámica y en ello están".

En cuanto a lo mal que ha arrancado el Mallorca en 2025 pese a lo bien que venía la temporada, comenta que "a todos los equipos les pasa lo de coger rachas buenas y rachas negativas. Hasta el Barcelona que empezó muy fuerte y tenía a muchos equipos que parecía difícil que le cogieran y se gira todo, le dejan detrás. Ahora se engancha otra vez".

Sobre el Mallorca reconoce que "mucho no lo he visto, sí les vi contra Las Palmas y algún otro partido. Los equipos de Arrasate son muy reconocibles, es un equipo que a los rivales les cuesta ganarle. Están haciendo una buena temporada y falta en esta segunda vuelta consolidar esa buena primera vuelta y a ver si lo consiguen".

Valerón sonríe por la expulsión de Muriqi por la peineta en el Gran Canaria: "con el VAR se toman estas decisiones. Pero yo en el VAR si pones la balanza hay más cosas positivas que negativas. Es verdad que revisar tanto... pero no cabe duda de que antes un equipo podía ganar injustamente por fuera de juego o penalti que no lo era. Es difícil arbitrar y es todo interpretación y siempre habrá polémica. Las cosas que se puedan ver y que el árbitro puede no haber visto o haber interpretado es positivo".

Jugadores de último pase.-

Valerón y el Caño Ibagaza han sido los dos mejores puntas que ha tenido el Mallorca. De hecho el argentino sustituyó al canario cuando fue traspasado al Atlético de Madrid. Jugadores en esa demarcación y dando último pase quizá no abundan en el fútbol de hoy. Preguntado al respecto, Valerón comenta que "pues no lo sé si hay menos jugadores o que el fútbol ha evolucionado a un control más del juego que se producen menos situaciones de este tipo. Yo creo que sí sigue habiendo jugadores así pero ha cambiado lo del media punta, hay jugadores de ese perfil que incluso juegan más atrás o en la banda. El juego ha ido evolucionando y la forma de jugar y de entrenar quizá no se vea tanto pero sigue existiendo".

Su mejor gol.-

El jugador canario es recordado todavía en Mallorca y en fútbol español por un gol que le marcó en una goleada (4-0) al Athletic de Bilbao en el Luis Sitjar. Valerón recibió de Engonga y fue sorteando rivales con amago maradoniano incluido para marcar el cuarto gol. A la hora de escoger en qué puesto pone ese gol en su carrera, el ex bermellón lo tiene claro:

"Para mí fue el mejor de mi carrera, te puede gustar más o menos otro, he marcado goles importantes. Pero el momento en el que marqué ese gol, cómo llegó, me hace que sea el mejor. Era mi primer año en Primera División, el Mallorca me dio la oportunidad de estar ahí, para mí era una aventura, no sabía cómo iba a responder en esa categoría, si iba a poder dar el rendimiento que deseaba. Y al final todo salió muy bien, y ese gol traduce la ilusión que tenía por estar en el fútbol profesional. Me hace especial ilusión, de todos los equipos que he podido estar tengo un gran recuerdo, fue el equipo que apostó por mí y voy a estar siempre agradecido, va a estar siempre en mi corazón".

El fútbol de la calle.-

Hoy los niños aprenden más en escuelas y academias que en la calle. Hay muy buenos formadores en el fútbol español pero es cierto que los jugadores han perdido el aprendizaje del fútbol de la calle, la picardía, el engaño, incluso el regate que se trabajaba de manera natural. Al respecto dice Valerón que "en Canarias el clima ayuda bastante para que pueda haber chicos jugando pero ya hablamos de algo que no tiene que ver con el clima y los espacios sino con la sociedad, que los niños están menos en la calle. Al final hay que adaptarse a lo que hay. Casi todos los clubes de fútbol base tienen bastantes equipos y se han creado las escuelas, da oportunidad de practicar ese deporte, quizá no como cuando se aprendía en la calle. Pero al final es fútbol igual y cuando un niño tiene talento al final va a aprender y sacar su talento".