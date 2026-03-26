José Tirado sobre la reforma de la liga de fútbol sala: "Estamos a favor"

Una vuelta al calcetín se avecina en el mundo del fútbol sala. Está en estudio una reforma de la competición con el objetivo de revitalizar la competición. Las primeras informaciones apuntan a una reestructuración de la Primera División, con dos torneos, uno de apertura y otro de clausura al estilo del fútbol argentino.

Habría de esa manera dos campeones cada temporada que serían los que acudirían a la Liga de Campeones. También desaparecería la Copa del Rey para centrarse solo en una Copa de España con equipos de inferior categoría también.

El presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, ha valorado en COPE este borrador que se ha conocido sobre la reforma del fútbol sala español: "la Federación lo tiene claro, faltan matices, es un borrador. La comisión ejecutiva tiene que retocarlo para que todo el mundo quede contento con lo que se quiere hacer, una revolución futsal. Al Palma nos gusta, hay más títulos en juego, puede ser una liga más competitiva. Si miras el histórico en la primera vuelta siempre hay cuatro o cinco volcados por ser primeros. Apertura y clausura tienen plaza en Champions, le da mucho más valor todavía. Esa buscar un atractivo, con este modelo todos los partidos van a ser más competitivos. Al final vamos a tener en una liga regular tres títulos, apertura, clausura y supercampeón al final, que sería como el playoff de antes. Se busca más impacto y que sea más competitiva".

Contento con la Copa.-

El presidente del Palma cargó las tintas en la previa de la Copa de España, un toque de atención bastante duro hacia los jugadores, hablando de jugadores fuera de forma, de una vergüenza de partido en Peñíscola. Tras aquella bronca previa a la Copa, había interés en saber cómo reaccionaría el equipo. En la entrevista en Deportes Cope Baleares el presidente se muestra conforme con la respuesta del equipo, que caía en semifinales ante el Barcelona: "se compitió" y sigue convencido de que "tenemos un equipazo pero debemos tener más regularidad".

Diego Nunes.-

Se especula con la vuelta de Diego Nunes, "ojalá. Se fue de aquí como el mejor jugador de la liga, fue la operación más importante para el club. No hay que esconder que hay interés pero que es difícil. El Palma intentará hacer lo posible. Diego estuvo cinco años en Palma y fueron maravillosos, ojalá pueda ser, sería un bombazo pero aún está lejos".