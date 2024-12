Jordi Horrach: "Para optar a ser presidente de la RFEF tienes que estar limpio"

El presidente de la Federación Balear de Fútbol (FFIB), Jordi Horrach, estuvo atento la noche del jueves a las entrevistas en El Partidazo de Cope a los dos candidatos a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Salvador Gomar y Rafael Louzán.

Horrach muestra su apoyo a Gomar, presidente de la territorial valenciana, y explica por qué en Deportes Cope Baleares: "para ser presidente de la Federación tienes que estar limpio y no debes tener condenas ni estar inhabilitado para cargo público (en referencia Louzán). Por el bien del fútbol, dejar de ser portada negativa, con un presidente que puede estar inhabilitado en Febrero y la imagen de la federación, porque habría que hacer otra vez elecciones, hay que apostar por un candidato que esté limpio".

"Te tengo que decir que Rafa Louzán es amigo personal mío, pero en esto no juega la amistad, la gente tiene que entender que no todo el mundo está capacitado o puede presentarse a un cargo tan importante como la presidencia de la RFEF. No estoy de acuerdo con que se empleen estas tácticas por intereses personales en presentarse. No puedo entenderlo".

Sobre Gomar dice que "le veo todas las opciones, ahora mismo se están disputando una serie de votos, la cosa está muy reñida".

Y añade por qué le apoya: "Gomar ha elaborado un programa de 164 puntos, cosa que no hemos visto en la otra candidatura, si lo hubiéramos visto lo hubiéramos podido confrontar. Gomar quiere un cambio. Mateo Alemany, José Tirado, son personas muy profesionales y deben tener cabida en la Federación Española y afrontar una serie de cambios en el fútbol sala, fútbol femenino, fútbol playa, como mayor presupuesto para fútbol sala, todo esto es algo que Louzán no puede decir porque esos cargos ya los tiene vendidos".

Sobre José Tirado, Horrach dice que "primero tenemos que ganar las elecciones, luego se deberían entender en los términos para ser CEO del fútbol sala, y eso ocurre los cargos son incompatibles y debería estar apartado del club".

Sobre el apoyo del Mallorca a Louzán, dice que "él ha dicho desde el primer momento que tenía cerca de 100 votos y hemos visto 50 avales. Eso está muy reñido, se está disputando voto a voto, eso hasta el lunes no lo sabremos pero dudo mucho, no lo del Mallorca que es un voto más, sino en general que se dé por ganador antes de hora por la falta de prudencia a la hora de afrontar las elecciones".