Joan Mir: "No me lo esperaba para nada, estábamos negociando para el siguiente año"

Joan Mir está en el mercado. El campeón del mundo de Moto GP estará en otra escudería la próxima temporada tras el abrupto y sorprendente anuncio de su marca, Suzuki, que ha hecho oficial que no continuará en el Mundial tras este 2022. Una noticia impactante en el mundo de las dos ruedas.

El piloto mallorquín tendrá que dar lo mejor de sí mismo este fin de semana en Le Mans y en el resto del Mundial con la incertidumbre de a dónde irá y qué montura tendrá la próxima temporada. En ello estará ya Mir, como su compañero Álex Rins.

Mir se ha mostrado todavía bajo el impacto de la noticia en sus primeras declaraciones tras el anuncio oficial de la marca japonesa: "es una noticia que no me esperaba para nada. Ha venido muy de golpe, incluso estábamos negociando para el siguiente año. No nos esperábamos esto nunca. Pero las cosas son así. Más allá de lo que hayamos vivido con Suzuki que ha sido bestial, después de esto sólo puedes pensar en toda esta gente que trabaja aquí que son tan profesionales y que crean una atmósfera en el equipo que es única, ahora mismo para el año que viene tienen también futuro incierto igual que el mío. Como piloto estamos en el mercado, es extraño y no me lo esperaba para nada. Pero mi cabeza está sobre todo en la gente del equipo, cómo hacer para que esta gente pueda seguir trabjando y dando el 100%. Los que hacen del team Suzuki algo especial son ellos" afirmaba en DAZN.

El bicampeón del mundo (2017 Moto 3 y 2020 Moto GP) reconoce que no disponen de mucha información de la fábrica sobre lo ocurrido: "la información no es muy extensa. Estamos algo faltos de comunicación en algunas cosas. Esto no debe ser fácil para el equipo y la gente que toma las decisiones .Este año la motivación es diferente, se acaba con Suzuki y me lo voy a tomar como motivación extra para salir de aquí con un buen resultado a final de año y que la gente se vaya contenta".