Joan Barceló tras pintar a Maffeo: "Me llamó la atención a nivel estético"

En ocasiones confluyen mundos distintos como el deporte y el arte. Ocurre cuando un deportista o un club acuden a un artista o directamente cuando un artista se fija en un deportista o una actividad deportiva como motivo artístico.

Esa reunión de mundos diferentes se ha producido con el cuadro que ha pintado el artista mallorquín Joan Barceló Fullana al lateral del RCD Mallorca, Pablo Maffeo. Al jugador le hacía ilusión tener un gran retrato suyo "sobre todo para el día que me retire, tener ese recuerdo", según confesaba Maffeo.

Joan Barceló, profesional de los medios de comunicación, es también artista, algo que ha cultivado desde hace muchos años. Barceló Fullana, que firma como "Barcelomixer", explica en Deportes Cope Baleares por qué se fijó en Maffeo, tras haber pintado al triple medallista olímpico Marcus Cooper y al campeón del mundo de motociclismo, Joan Mir.

"Me llamó la atención a nivel estético, visual. Creí que era un jugador que podía encajar en un boceto, con los tatuajes, los colores y tal. Fue uno de los motivos. Es un cuadro en acrílico sobre tela. Los tamaños que utilizo suelen ser los mismos. Suelo hacer un boceto a lápiz y luego a base de capas de acrílico intento buscar ese realismo del personaje".

Barceló añade que "es un poco contrastar el realismo del personaje y luego popar, no he inventado nada, muchos artistas hacen estos dibujos en redes sociales. Opté por ello, me encontré cómodo con este formato. He pintado vini, vidi, vici que es uno de sus tatuajes. En seguida que le propuse ser él me puso facilidades. Pablo me invitó a la Kings League, ya tenía el vídeo casi terminado y le pude enseñar el vídeo".