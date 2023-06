Javier Aguirre: "César Montes es una prioridad"

Javier Aguirre ha iniciado sus vacaciones tras la conclusión del campeonato y el buen sabor de la novena plaza, mejor clasificación en los últimos once años del equipo bermellón. El técnico tiene claro que algunos jugadores podrían venirle bien al equipo y uno de ellos es su compatriota César Montes, central del Espanyol.

Aunque el técnico siempre deja claro que no entra en la planificación, esta vez ha sido muy explícito ante los micrófonos de ESPN México nada más aterrizar en su país refiriéndose a Montes. Aunque preguntado y repreguntado por estas cuestiones, el entrenador repite una y otra vez que "en la planificación nunca me meto, nunca lo hice", Aguirre reconoce sin embargo que ha hecho la petición expresa y da a entender que hay otros nombres que también le gustaría tener. Ya se sabe que a ningún entrenador le amarga un dulce y que como técnico que lleva tantos años en el fútbol tiene sus preferencias sobre qué jugadores podrían venirle bien a su equipo.

Preguntado directamente por el central del Espanyol César Montes, Aguirre afirma que "le dije a la directiva que me interesaba César, tuvimos contactos con su representante y ahí lo dejé. Está en la lista, te la puedo enseñar. Es una prioridad. Hizo una gran temporada, le costó al principio como a todos, y luego cerró muy bien. Más allá que es un gran profesional es un gran muchacho, hasta goles hizo. Sería un acertadísimo fichaje, estamos buscando un central, justo pierna derecha, está en la lista de unos cinco o seis nombres y él está ahí por supuesto".

Sobre las opciones de que pueda llegar, añade Aguirre que "yo lo pedí, tenemos plazas de extranjeros disponibles, tenemos a Lee y los africanos no ocupan por los convenios (Cotonou). Para mí sería importante más allá de que compartimos nacionalidad".

Aguirre añade que lleva consigo la lista que le dio la dirección deportiva sobre los fichajes y hace especial mención de Tecatito, aunque sin que parezca fácil su contratación: "La lista me la pasó la directiva hace un par de días, no hay otro mexicano, en su día hablamos de alguno más. Tecate nos vendría muy bien por fuera, no sé cómo está su contrato ni si el Sevilla quiere desprenderse o no. Siempre hay mexicanos interesantes, el problema es económico. Es un mercado caro cuando preguntas por algún jugador mexicano te piden cantidades importantes. Por César te piden ocho millones de euros y no es fácil, hay soluciones, cesiones con opciones, etc. "

En plenas negociaciones para su renovación, apareció desde México hace unas semanas la noticia de que el América le había hecho una oferta. Al respecto, Aguirre indica que "nunca hablaron conmigo, nadie habló,nunca entraron en contacto. Mi representante me dijo que querían hablar con él pero tenía ya cerrado con Mallorca. Cuando entraron en contacto ya estaba todo arreglado. Hoy estás ahí y mañana no, en mi carrera he estado en seis equipos españoles, tres mexicanos, uno de Abu Dhabi y en tres selecciones distintas, siempre estamos abiertos a cualquier cosa".

El técnico se muestra satisfecho por la temporada en la que "por abajo sufrieron muchos, hubo hasta seis equipos que el último día podían descender" y a nivel personal por poder continuar en el fútbol español: "Va a ser mi temporada número 15 en España, cumplí 500 partidos,no diría que soy querido pero sí respetado y la gente me ubica bien".