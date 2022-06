Javi Lara: "Tengo ganas de seguir jugando, sobre todo algo que me ilusione"

Es un jugador diferente, Javi Lara ha dejado muchas tardes buenas a los aficionados de la Unión Deportiva Ibiza y en otros tantos equipos en los que ha estado, pero es indudable que en la isla ha dejado un poso especial. Vino a un proyecto en construcción para ayudar a llevarlo al fútbol profesional y en Segunda lo ha dejado.

Lara no es un jugador al uso, el fútbol que tiene en los pies y en la cabeza son diferenciales, para los amantes del buen fútbol. No tiene el físico que se lleva hoy, no tiene ida y vuelta, pero hace funcionar a un equipo, sólo necesita compañeros que se ofrezcan en corto o en largo para que Lara les encuentre. No se trata tan solo de pases de seguridad, de iniciación, sino de pases que rompan líneas también, de cambios de orientación. Añadamos a ello su técnica impecable en el golpeo a balón parado, un especialista en faltas y corners.

A sus 36 años, cumplirá 37 en Diciembre, el ex de equipos como Córdoba, Éibar, Tenerife, Alcoyano entre otros se muestra motivado para seguir en activo. Javi Lara no ha variado su planteamiento como explicaba anoche en el programa El Chiringuito en el que vio un vídeo de sus compañeros en diferentes equipos, muchos de ellos de la UD Ibiza. Agradecido y emocionado, el jugador dejaba claro que no ha cambiado su planteamiento y que sigue esperando que aparezca algún equipo que le ilusione.

El cordobés esperaba seguir en la UD Ibiza, como dijo a Deportes Cope Baleares horas después del homenaje que se le brindó en Can Misses ante el Valladolid, en el último partido en casa, pero si no era en la isla sería en otro lado. Ocurre sin embargo que el mercado no se acaba de mover demasiado por ahora. Lara tiene claro que esto no es eterno: "Siempre he tenido claro que el balón algún día dejará de rodar y quiero que me recuerden como eres como persona, porque toda la vida no vas a estar dándole al balón. No tengo palabras, he notado mucho cariño, no se lo puedo devolver, ojalá me los encuentre a todos en un campo de fútbol y sino fuera".

Sobre el mercado dice que "ahora mismo se mueve muy poco pero tengo buenas sensaciones. He acabado bien, tengo ganas de jugar y sobre todo algo que me ilusione, he jugado 25 partidos y siempre digo que cuando juegas tantos partidos en una división eres de esa división. Me considero jugador de segunda división, y si no miraremos en otras categorías, he pasado por todas, si llega algo que me ilusione seguiremos dando guerra".

