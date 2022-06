Javi Baraja: "Vértigo ninguno, es la oportunidad"

Javier Baraja ha sido presentado como nuevo entrenador de la Unión Deportiva Ibiza. Será el encargado de dirigir el segundo proyecto en Segunda del club pitiuso, y el tercer técnico celeste en esta categoría tras Carcedo y Jémez.

El técnico se ha mostrado muy ilusionado y ha agradecido la gran presentación que han hecho de él el presidente Amadeo Salvo y el director deportivo Miguel Ángel Gómez, su gran valedor. Ayer ya conocía las instalaciones del club y el estadio de Can Misses y ha habldo más de convencer que de un programa futbolístico, de llegar al jugador. No le asusta el reto sino que lo ve como una gran oportunidad en como entrenador profesional tras haber dirigido con éxito al filial del Valladolid, al que metió en primera RFEF y antes disputó playoff de ascenso a Segunda.

"Vértigo ninguno, esto es fútbol, sabemos lo que es. Es una buena oportunidad que hay que trabajarla. El vértigo y el miedo sólo a la muerte. Hay que confiar en lo que haces y transmitírselo a los jugadores. El éxito en Valladolid ha sido ese. Llegar a un jugador es una base para un entrenador profesional, que tenga cierta empatía con el juador y consiga que los 23 o 24 que están en plantilla crean en la idea, es el éxito. Convencidos de que los jugadores van a estar contentos y el rendimiento va a ser muy alto de todos".

El técnico ha señalado también que en Segunda División son muchos los que aspiran al ascenso y ha valorado el trabajo hecho por el equipo la pasada temporada. El vallisoletano agradece la confianza del club: "creo que va a ser un buen año y el objetivo es que acabe aún mejor de lo que ha acabado esta temporada. Sacar el máximo rendimiento al jugador y terminar lo más arriba posible. El método es muy fácil, trabajar y trabajar, entender al jugador. Estoy encantado de estar en la isla, seguramente sea una experiencia muy buena y estoy ilusionadísimo de ayudar a crecer a este club".

Sobre el primer fichaje, el meta Fuzato, afirma que "tiene muchísima proyección, muchos equipos estaban tras él. Nos hemos anticipado a otros equipos y vamos a tener un portero de garantías y con proyección. Nos va a dar un nivel altísimo, seguramente hablemos al final del año de un portero revelación de la categoría".

El presidente Amadeo Salvo se ha deshecho en elogios hacia su nuevo entrenador, y ha recordado que cuando me planteó Miguel Ángel Gómez la opción de Javi Baraja, recordé la temporada 20-21 cuando se interrumpió la competición y preparamos el playoff tres meses. Y recuerdo que hablábamos con Pablo Alfaro y resto de cuerpo técnico que no querían al Valladolid B porque era un equipo intenso, lo evitamos. Me vino aquel recuerdo al hablar de Baraja. Creo que desde la primera entrevista me dio la sensación de que podía ser el entrenador de nuestro club, es perfil idóneo para este proyecto, joven, con hambre, con ganas de ser entrenador en la élite. Es una de las cualidades que buscamos".





Toni Servera preparador físico.-

El cuerpo técnico que acompañará a Baraja está formado por Antonio Méndez, técnico de la casa, su ayudante Jesús Rueda, el mallorquín Toni Servera como preparador físico y Roberto Lorenzo. De esta forma, Servera, ayudante durante muchos años de Gregorio Manzano y preparador físico del Mallorca regresa al fútbol español a un proyecto profesional. Su última experiencia fue en China con Manzano.