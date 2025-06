Jagoba Arrasate: "Todos nos hemos quedado con la sensación de que la temporada podría haber sido mejor"

Jagoba Arrasate, al igual que sus jugadores, disfruta de unas más que merecidas, aunque posiblemente cortas, vacaciones tras un intenso año. El técnico del Real Mallorca ha cumplido recientemente un año como entrenador del equipo bermellón y ha valorado, en declaraciones a los medios del club, como ha vivido este primer año en Mallorca. "Me faltan muchos sitios por conocer, pero me gusta la tranquilidad de la isla, en función de si sabes moverte, y que te invita un poco a una vida saludable, a hacer deporte... Y son cosas que yo valoro", ha explicado el técnico que ha admitido también que el año se le ha hecho "corto" en lo que concierne a su vida fuera de la rutina del fútbol.

En ese aspecto, el futbolístico, ha asegurado Jagoba Arrasate que "a veces las valoraciones en caliente no son las más exactas o las más... No sé. Es verdad que todos nos hemos quedado con esa sensación de que podía haber sido mejor y con el tiempo, seguramente, le daremos más valor", añadiendo que "también lo entiendo, ¿eh? Nos quedamos siempre con lo último y lo último no ha sido bueno. Entonces, es normal que tengamos esa sensación".

Sobre su aprendizaje en este primer curso al frente de la nave mallorquinista ha apuntado Arrasate que "conocemos mejor a la plantilla, conocemos mejor al Real Club Deportivo Mallorca, conocemos mejor la isla, conocemos mejor la liga un año más... Y con todo eso, con todo ese popurrí, tenemos que detectar un poco lo que necesitamos y luego, potenciar también aquello que hemos hecho bien". De cara a la nueva temporada ha señalado el preparador vasco que "este año seguramente hemos generado ilusión y luego no lo hemos concretado y eso te deja un poso un poco de sinsabor. Pero no podemos olvidar tampoco cómo ha sido la primera vuelta, cómo se ha enchufado la gente, todo lo que hemos vivido. Entonces, bueno, vamos a intentar seguir dando pasos, que el Mallorca vaya creciendo"