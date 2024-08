Jagoba Arrasate: "La permanencia da la viabilidad pero no está reñido con ser ambiciosos"

El técnico del RCD Mallorca muestra la ilusión del estreno liguero aunque admite que es muy pronto, que falta mucho trabajo y que faltan jugadores por llegar. Al menos no está tan mal como otros equipos con muy pocos inscritos, como el Getafe. Pero le viene el Real Madrid, un debut muy exigente, del que estará pendiente hoy en la Supercopa de Europa.

"No sé si es buen momento, pero como es el que toca vamos a intentar hacer un buen partido para tener opciones. Todo es un proceso, estamos en camino con muy buena actitud, todavía queda pero la liga va a empezar y las excusas no van con nosotros. ¿Misión imposible? Vamos a intentarlo, es un equipo que gana casi todos los partidos en liga y en Europa, tenemos que dar una buena versión y si el rival nos supera pues ya está, pero al menos no dar facilidades y que sea un partido difícil para ellos también. Soy más de trabajarlo de manera colectiva y tener un planteamiento coral, que ellos no estén cómodos y que sus jugadores detemrinantes no reciban en ventaja".

Sobre la liga admite que "cada vez empiezan las ligas antes. Quedan 20 días para cerrar el mercado, va a haber mucho movimiento. Hay jugadores que ni han sido inscritos todavía pero es lo que hay. Sobrar no nos sobra nada, y faltar alguna pieza, mi trabajo es perfeccionar lo que estamos haciendo y eso es lo que nos llevará a conseguir resultados".

¿Coge la plantilla su idea? "Está costando, como es normal, pero cuando hay buena predisposición todo es más fácil. Se han visto algunas pinceladas, hay desajustes también y tenemos que mejorar en ese aspecto para ser competitivos". Para que pueda aplicar su modelo necesita aún otro extemo al menos, Abde no es la opción más fácil, también sonó Luis Rioja, que puede ir al Betis. En ese caso el internacional marroquí tendría más opciones de salir del Betis, pero tiene un contrato muy alto y no es una operación fácil para el Mallorca, que sin embargo tiene ingresos importantes con Rajkovic y Gio. Sobre el posible fichaje, dice el técnico que "alguna pieza más va a llegar, a nivel cuantitativo prefiero uno que sea bueno a dos que no lo sean tanto".

Sobre el debut en España de Kilian Mbappe, Arrasate bromea que no está deseando verle: "yo no, es lo primero que me dijo mi hijo pero no me hace ninguna gracia verlo debutar". Los duelos ante el Real Madrid han sido calientes y aún se recuerdan las imágenes de los piques con Vinicius de Maffeo y Raíllo, aunque en la última ocasión ya fue todo más normal. "Se habló mucho de esas cosas pero las aguas han vuelto a su cauce y los jugadores son de olvidar rápido" dice el vizcaíno.

¿Objetivo?

Tiene claro el técnico que "la viabilidad de clubes como el Mallorca pasa por la permanencia, pero eso no está reñido con ilusionarnos, ser ambiciosos y tener un año ilusionante como fue la Copa el año pasado. Vamos a intentar empezar de la mejor manera posible y luego la liga nos pondrá en nuestro sitio, sabemos que es muy exigente". Y a la hinchada le dice que "no soy quién para pedir, la afición ya ha respondido con sus 22.000 abonados, si damos la afición también nos dará".

El sobreempleo del VAR y la confusión han sido protagonistas en las últimas temporadas. Espera el entrenador que "puede ir a mejor, ellos también son críticos y qe hay margen de mejora. Ellos también están intersados en que vaya mejor. Con ese fuera de juego semiautomático no habrá que trazar esas líneas a veces sospechosas".

Finalmente, no desvela quién será el portero el domingo tras la salida de Rajkovic, si Greif o Leo Román: "A ver cómo va la semana y decidiremos tambien con el preparador de porteros, el que empiece tampoco va a ser nada definitivo".