Jagoba Arrasate tras el polémico partido ante el Espanyol: "Es el fútbol moderno, que no nos gusta"

Hubo un momento en el que Jagoba Arrasate expresó ya a tumba abierta sus sentimientos sobre lo que estaba viviendo con su equipo, el RCD Mallorca, con los arbitrajes, en especial sobre la incidencia del VAR.

Con seis expulsados, el técnico veía cómo cada vez que se revisaba una jugada le salía en contra, de hecho el Mallorca tiene el balance negativo en cuanto a revisiones que han acabado con decisiones en contra.

El técnico llegó a decir aquello de "me estoy desenamorando del fútbol, no es el fútbol que conocí", para mostrar ese hastío. Semanas después, incluso posaba con una camiseta de Pedro Martín, analista de Tiempo de Juego, que decía "Pretendo ser feliz, no perfecto", un mensaje alusivo a esa teórica búsqueda de la perfección con el videoarbitraje y que ha traído sobre todo confusión y un mayor número de interrupciones en los partidos.

Tras caerle esta vez cara el arbitraje, es decir, las decisiones le favorecieron, con tres penaltis a favor, uno de ellos revocado y el tercero repetido, y no pitarse un posible penalti a favor del Espanyol, el técnico no podía ocultar la confusión que le había provocado todo lo vivido en la segunda parte. Llegó un momento en el que nadie entendía nada en Son Moix, sobre todo con la repetición del tercer penalti, que se hizo dos minutos después de parar Joan García a Abdón (antes lo había hecho con Muriqi). El motivo fue la invasión de Kumbulla y Cheddira, el primero no interviene porque no evita a Valjent un segundo remate tras el rechace del portero. Pero el segundo sí la toca evitando un remate posterior. El delantero había invadido levemente el área. Es decir, un lío morrocotudo porque fue una aplicación muy retorcida de la norma.

Arrasate se mantiene en su forma de verlas cosas, le vaya bien o mal: "Es lo malo del arbitraje de hoy en día. Se rearbitra mucho, hay mucho tiempo de incertidumbre. No sabíamos, primero piensas que Joan García se ha movido, pero no es así, luego estaban revisando una posible invasión nos han dicho. Entra uno de ellos, entra uno nuestro también y por eso se repite. Entiendo esos nervios, esa incertidumbre y es el fútbol moderno que no nos gusta".