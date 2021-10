izan Guevara toca el cielo en el Gran Premio de las Américas

Hemos arrancado de nuevo, casi al sprint porque eran solamente cinco vueltas, pero hemos tenido un problema con el amortiguador cuando tenía claro que podía ganar", relató Guevara, que no podía creer lo que ocurrió minutos después. "Me he quedado sin palabras, he entrado al box y se ha vuelto a parar la carrera. Cuando me han dicho que había ganado la carrera me he quedado sin palabras, y todavía no las tengo.Estoy muy contento", finalizó el joven corredor mallorquín.