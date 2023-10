La ironía de un narrador en el Teruel-Arenteiro enfada a la 1ªRFEF

El Teruel-Arenteiro de la pasada jornada 7 del Grupo I de 1ª RFEF acabó con un marcador de 0 a 0. Sin embargo, lo noticioso no estuvo en el los 22 jugadores sino en IbraEstrella, narrador de FEF TV.

Estrella estuvo siendo sarcastico, jocoso y despreciando el encuentro los 90 minutos.Esto no paso inadvertido en la red Social 'X' cuando sus comentarios se comenzaron a hacer virales “"¿Hay alguien ahí? Ya sé que no", comentaba el narrador minutos antes del

El C.D. Arenteiro, que ha publicado un comunicado oficial en el que dicen que "se trata de una falta de respeto tanto a nuestro club como al Teruel, así como a la afición de ambos equipos", explicaba el club de O Carballiño

El @CD_Arenteiro condena las declaraciones del pasado sábado en la retransmisión del #TeruelArenteiro en @fef_tv.



Declaraciones inadmisibles en la retransmisión de cualquier partido de fútbol. pic.twitter.com/eUwKr7U46Z — CD Arenteiro (@CD_Arenteiro) October 9, 2023





El encargado de la retransmisión también tuvo su momento para meterse con el colegiado: "El trencilla, que vemos que no tiene pelo de tener muchas trenzas". El narrador a la pregunta de si seguía en su puesto ha recalcado “si todavía no me han despedido.

Soy yo! Todavía no me han despedido — Ibra (@ibraestrella) October 10, 2023