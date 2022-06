Ingo Voclkmann: "Tendremos otro equipazo y Jordi Roger será el entrenador"

Tras el silencio de casi una semana después del duro golpe, el Atlético Baleares empieza a mandar mensajes a su hinchada. Pero es el mensaje de su propietario y presidente Ingo Volckmann el testimonio capital para saber qué intenciones tiene el empresario alemán que hasta ahora siempre ha apostado fuerte por pelear el ascenso.

Saber qué planes tenía era lo más determinante antes de empezar a planificar y diseñar el nuevo proyecto. En las últimas siete temporadas ,excepto un año en el que se salvó la categoría en la última jornada, el equipo balearico siempre ha estado peleando por los primeros puestos. El ascenso a Segunda ha estado muy cerca, pero esta temporada, con unas expectativas muy altas por parte del club, quedarse fuera del playoff ha sido un golpe muy duro para Volckmann.

El presidente sin embargo ha despejado todas las dudas con un vídeo personal a través de las redes sociales. Volckmann se muestra muy dolido y afirma que las críticas no le hacen mella si no es de aficionados que estén con el equipo. Y lo más importante, anuncia un proyecto similar, un equipo ambicioso para la próxima temporada y deja claro que su deseo es que el entrenador sea Jordi Roger.

De esta forma se resuelven las tres principales incógnitas: su continuidad, el equipo y el entrenador. Jordi Roger era remiso a coger el equipo, él mismo lo dijo antes del último partido de liga en el que fue solución interina. Su intención era seguir siendo el secretario técnico y apoyo de Patrick Messow. Pero el jefe le quiere de nuevo de entrenador. Roger ya fue entrenador la anterior temporada pero los malos resultados provocaron su destitución y que su segundo, Xavi Calm, se hiciera cargo del equipo.

Ingo Volckmann dice que no tira la toalla: "no la voy a tirar, vamos a atacar y a tener un equipo igual o mejor. Si después no funciona ya jugaremos con jóvenes. Vamos a disfrutar, yo creo que muchos balearicos han disfrutado. Somos un club pequeño y hemos luchado con los mejores, luego en la Copa del Rey nunca habíamos llegado tan lejos. Hemos hecho cosas bonitas aunque yo soy el primero que está frustrado".

El empresario deja claro que tiene decidido que Roger sea el técnico y que su confianza en el equipo de trabajo del club sigue intacto: "Tendremos un equipazo otra vez la próxima temporada. Necesito gente que me gusta y en la que tenga confianza, como Patrick y Jordi; y él va a ser el mister. Tomo mis decisiones y lo que pienso mejor para el club, luego si no estoy aquí y hay otras personas que lo hagan diferente. Siempre quiero lo mejor, muchas veces demasiado porque soy demasiado caliente, siento mucha emoción".