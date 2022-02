Desalojan un partido cadete femenino de baloncesto, cinco partidos de sanción a Xavi Sastre

Unos días después del parón en el fútbol balear en protesta contra la violencia en los campos de fútbol, el deporte balear se ve sorprendido por lo ocurrido en un partido cadete femenino, entre el Santa Mónica y el Montuiri,en el que se tuvo que desalojar de espectadores la pista y requerir la fuerza pública sin que llegara a haber agresiones. Ocurrió el pasado 13 de Febrero.

Una discusión entre unos padres del equipo visitante, el Montuiri, y el técnico del junior, Xavi Sastre y su hijo, Xavi Sastre Casalli, director deportivo del Santa Mónica, que se encontraban en la grada, acabó provocando momentos de tensión, lo que obligó que en el segundo cuarto de partido las colegiadas detuvieran el encuentro, incluso con la intervención de la árbitro intentando calmar los ánimos entre los asistentes. No llegó a haber agresiones pero sí una fuerte discusión que provocó que fuera desalojado el pabellón a petición arbitral y con la colaboración del delegado local, como indica el acta de las colegiadas. Aproximadamente 30 personas tuvieron que abandonar la pista y fue requerida la presencia de la Guardia Civil. Los Sastre, para evitar que se reprodujeran las discusiones, abandonaron la instalación.

Xavi Sastre junior ha sido sancionado con ocho partidos mientras que Xavi Sastre padre ha recibido cinco partidos de castigo. Además el Santa Mónica ha sido multado con 600 euros por los incidentes. Lo más curioso de este caso es que en el acta no aparece ninguna persona más identificada en los incidentes, se tiene conocimiento de que entre los que intervinieron había otras personas con licencia federativa del Montuiri, pero que no fueron identificados y no han sido sancionados.

Al parecer la discusión se originó por parte de uno de los padres de jugadoras del Montuiri contra el director deportivo del Santa Mónica, Xavi Sastre Casali. La discusión subió de tono, pero no hubo incidentes graves según cuentan algunas personas presentes en la pista del Santa Mónica, que consideran que se han magnificado los hechos por estar implicado alguien tan conocido en el baloncesto balear como un ex técnico de LEB Oro como Xavi Sastre.

El Santa Mónica ha recurrido ante el Comité de Apelación las sanciones impuestas por el Comité de Competición. El Santa Mónica expone que si bien es cierto que los Sastre se encontraban en el "desafortunado incidente, no fue más allá de una discusión con tono elevado entre dos personas del público.Del mismo modo llama la atención que sólo se identificara a estas dos personas con nombres y apellidos, estando implicadas otras personas de ambos clubes".

El club recuerda que no ha habido ninguna denuncia y que el desalojo se produjo con orden y sin intervención de la fuerza pública, que llegó después.El Santa Mónica encuentra fuera de lugar las dos sanciones impuestas a director deportivo (Sastre hijo) y entrenador del junior (Sasre padre) de ocho y cinco partidos respectivamente.

En la Federación Balear ha sentado muy mal que Sastre, que es seleccionador balear cadete, se haya visto implicado en incidentes en un partido de baloncesto base. Pero hay otras voces que apuntan a que se ha magnificado presisamente por tratarse de una figura muy conocida.