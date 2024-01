La ilusión del Mallorca Palma futsal por la copa se mide en Santa Coloma

Aunque pudiera parecerlo, el partido de esta tarde no es un encuentro más para el Mallorca Palma Futsal. No lo es porque para los de Antonio Vadillo la Copa del Rey no es una competición más. El torneo en el que entra hoy en juego el equipo mallorquín es muy especial para los baleares ya que su primer gran logro como club llegó en 2016 cuando el equipo entrenado por aquel entonces por Juanito logró acceder a la primera final de la historia del club en la que se iba a enfrentar a ElPozo Murcia.

Esa final, disputada en Sevilla, marcó un antes y un después para un Palma Futsal que vio como más de un millar de aficionados se desplazaban hasta la capital andaluza para estar con su equipo y vivir un partido que se le escapó a los de Juanito en los últimos segundos de la prórroga. De aquel Palma Futsal se mantienen Carlos Barrón y también el ahora entrenador Antonio Vadillo. Ambos saben lo importante y especial que es el torneo para el club balear pero también saben que el Industrias Santa Coloma va a ser un rival sumanente difícil.

“Las últimas temporadas todos los duelos contra Industrias, independientemente del resultado han sido partidos muy equilibrados e intuyo que no va a ser menos” aseguró ayer Vadillo en la rueda de prensa previa al encuentro. Por ese explicó, el entrenador afirmó que “los detalles van a marcar la diferencia y hay que saber manejarlo y saber gestionarlo". Para Barrón, por su parte, el encuentro llega en un momento bueno para los palmesanos. "Hemos cogido confianza y vamos a por otra victoria. Es una competición donde queremos llegar lo más lejos posible y eso se basa en ganar en cualquier cancha", subrayó el capitán de un Mallorca Palma Futsal que, tras el partido de hoy, iniciará un extenso parón en el que podrá recuperar a los jugadores tocados.