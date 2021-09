La UD Ibiza tiene el duodécimo límite salarial de la Segunda División

La Unión Deportiva Ibiza está siendo sin duda el equipo revelación en este arranque liguero en Segunda División. Cuarta con 11 puntos, es el único equipo que no ha perdido en la Liga Smartbank, sólo Real Madrid, Sevilla,Barcelona y Villarreal marchan invictos junto a los celestes en el fútbol profesional.

El equipo dirigido por Juan Carlos Carcedo vencía el pasado sábado su primer partido en Can Misses, 2-0 al Burgos, tras haberlo hecho ya fuera de casa, en Leganés, y acumula cinco empates. Un equipo en el que Carcedo mantiene su confianza en el bloque del año pasado pero poco a poco va introduciendo cambios en la alineación. Si ante el Oviedo cambió el ataque, ante el Burgos recuperaba a jugadores como Castel para el once y apostaba por Davo de inicio junto al ariete. Además, debutaba Juan Ibiza en la última línea y jugaba Cifuentes, por lo que fijos hasta entonces como Grima y Rubén empezaban en el banquillo.

Parece que la tónica será ésta a partir de ahora y que a Carcedo no le temblará el pulso para en función del partido y del rival ir tocando las piezas, como viene haciendo en las últimas jornadas. Lo cierto es que los recién llegados van mostrando mejores prestaciones, sorprende si acaso que un jugador de la experiencia de Diop aún no esté teniendo muchos minutos, pero parecía claro que su nivel físico no era el de sus compañeros, y por ahí Appin está siendo una gran sorpresa para la afición ibicenca. Junto al incombustible y referente Manu Molina, tanto Appin como Javi Pérez vienen alternándose con muy buenas prestaciones.

El fruto que recoge la UD Ibiza no es cuestión de flor de un día, sino de un bloque trabajado y también la llegada de jugadores experimentados en el fútbol profesional, como Cifuentes, el propio Diop, Herrera, Guerrero, Nono...sin embargo, destaca el alto rendimiento de los jugadores que ya estaban en el equipo la pasada temporada, sin ir más lejos Castel lleva tres goles y Ekain ha sellado dos victorias con sendos tantos, y atrás casi siempre juegan los del año pasado.

El ranking económico no coloca al Ibiza entre los peores de la categoría a pesar de ser un recién ascendido, ya que al estar saneado y recibir limpio el contrato televisivo, su límite salarial ha sido fijado por LaLiga en 7.6 millones de euros, esto supone el duodécimo límite salarial de la Segunda División, ranking que está liderado precisamente por el rival ibicenco este domingo, la SD Éibar, en su condición de recién descendido, con 30.1 millones, seguido del Valladolid con 29 y el Leganés con 26.4. Le sigue el Huesca con 18.6, Málaga 12.7, Real Sociedad B 12.4, Las Palmas 11.9, Almería 10.3, Sporting 9.7, Oviedo 9.5, Tenerife 9.1, Ibiza 7.6.

Por debajo del club presidido por Amadeo Salvo están Alcorcón 7.1, Fuenlabrada 6.6, Cartagena 6.1, Ponferradina 5.8, Zaragoza 5.7, Mirandés 5.7, Burgos 5.5, Lugo 4.8, Amorebieta 4.6, Girona 3.9.

Hay que tener en cuenta además que el club ha afrontado el gasto de 2.3 millones de inversión en la reforma de Can Misses, adecuación de la hierba del campo exterior y construcción de dos campos de fútbol 8 para el fútbol base.

En lo deportivo el equipo afronta dos desplazamientos, Éibar y Cartagena.