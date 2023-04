La UD Ibiza piensa en Lucas Alcaraz para el proyecto en Primera RFEF

A la UD Ibiza le queda un final de temporada muy amargo, son seis encuentros los que quedan para concluir una temporada que ya no tiene ningún aliciente deportivo ante la inminencia del descenso. Despeñado a 12 puntos de la permanencia y 18 puntos en juego, a la UD Ibiza sólo le queda el orgullo y competir lo más dignamente posible.

Es el objetivo este sábado ante el Oviedo a partir de las 21h en Can Misses. Una temporada muy triste en la que se ha dilapidado en muy poco tiempo lo que tanto costó conseguir, la primera incursión en el fútbol profesional de un club de las pitiusas. Lo que un año fue bonanza, buen fútbol, goleadas incluso en la categoría de plata, todo lo que le vino de cara, incluso con cambio de entrenador, pero con una permanencia sobrada, se ha convertido en todo lo contrario en este curso.

Todo empezó mal desde el minuto uno en el diseño del proyecto, un proyecto del que se apartó en seguida Paco Jémez, así lo dijo públicamente: "me han hablado de un proyecto que no comparto, es mejor separar los caminos y quedar tan amigos". El proyecto encabezado por el nuevo director deportivo, Miguel Ángel Gómez, apostó por mucha juventud y un técnico debutante con Javier Baraja. La inexperiencia se vio desde el minuto 1 y sobre todo quedó claro que hacer un equipo casi nuevo en esta categoría y además plagado de inexperiencia es una apuesta arriesgada.

Ahora, con el descenso inminente, todo son conjeturas sobre el futuro, aunque no está en duda el proyecto de Amadeo Salvo. Lo primero es saber si mantendrá la confianza en el director deportivo al que firmó tres años, lo segundo si el proyecto en Primera RFEF para intentar regresar a la Segunda División, lo encabezará el actual entrenador, Lucas Alcaraz.

Según informa Diario de Ibiza, la intención del club es apostar por el técnico grandino, que tenía asegurada la continuidad en el club en caso de permanencia. Pero parece que incluso con el descenso su trabajo ha convencido y que se cree que puede ser quien lidere el proyecto para intentar volver a Segunda.

Por ahor queda acabar lo mejor posible y que no se hagan muy cuesta arriba los tres partidos que quedan en Can Misses para los aficionados celestes. El técnico ha dejado claro en la previa del encuentro que siempre confió en poder sacar al equipo adelante y puso el símil de un médico de emergencias:"yo dije lo voy a intentar. Dije cuál era mi plan y mi deseo y que lo iba a conseguir. No lo he conseguido entones pido disculpas por haber ilusionado .Pero si yo soy aficionado, el propietario, director deportivo o un peñista, quiero ver un entrenador que cree. No quiero un entrenador que me hable en condicional. Te la puedes pegar, claro. Llevo toda la vida de médico del 112, si eres médico de familia no se te mueren, no digo que no sean importantes porque tienen su función, pero si eres médico del 112 unos se levantan y otros se quedan en la camilla. Prefiero que se levanten a que se queden en la camilla y ahí está mi trabajo. A veces sale bien y a veces mal, a veces las condiciones son buenas y otras esquivas, ahí te tienes que manejar".