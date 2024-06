La UD Ibiza apuesta, esta vez sí, por Pep Lluís Martí

Deshacer el camino andado es lo que ha hecho la Unión Deportiva Ibiza tras haberse decantado hace apenas un par de meses por Onésimo Sánchez en lugar de Pep Lluís Martí para intentar el ascenso a Segunda. El nombre del mallorquín estuvo sobre la mesa, recibió el interés de la Udé, aunque finalmente el club se decantó por Onésimo. La apuesta por el vallisoletano no acabó de salir, sólo logró una victoria aunque es cierto que cogió un equipo casi hundido.

Tras caer ante el Barça At. en la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División, el club que preside Amadeo Salvo ha decidido no seguir con Onésimo en el banquillo y apostar, esta vez sí, por Pep Lluís Martí. El ex futbolista del RCD Mallorca, Sevilla y Tenerife, llevaba dos años y medio fuera de los banquillos, tras su última experiencia en Segunda en el Sporting de Gijón.

Martí se mostraba tranquilo durante este tiempo aunque con ganas de volver a entrenar. En su trayectoria como entrenador, que se inició de manera fulminante sin apenas experiencia cogiendo el Tenerife en Segunda y al que casi asciende a Primera. Estuvo de nuevo muy cerca de ascender en el Deportivo, pero se quedaba con la miel en los labios ante su RCD Mallorca precisamente, aquella noche de Sant Joan de 2019 en Son Moix.

El fútbol ha sido bastante cruel con el técnico mallorquín que ahora tendrá la oportunidad de reválida en el ambicioso proyecto de la UD Ibiza de volver a Segunda División. Martí ficha por una temporada aunque es probable que tenga una opción automática en caso de ascenso. Martí además dirigió al Girona, Leganés y Sporting en Segunda División.

Es el primer movimiento oficial de Amadeo Salvo 19 días después de haber caído el equipo en Barcelona y de dar por finalizada la temporada. Desde entonces el silencio había presidido el club. Nada se sabía de los movimientos que iba a hacer la entidad, que buscará de nuevo el ascenso pero ya sin contar con la ayuda al descenso de LaLiga, de alrededor de un millón de euros, que dispuso la pasada temporada.