Gustavo Siviero tras el descenso del Mallorca B: "Es frustrante"

El Mallorca B ha protagonizado el principal lunar esta temporada en la que todo está por decidirse todavía, menos el futuro del segundo equipo, que ya ha perdido la categoría a falta de seis partidos y desciende a Tercera RFEF.

El Mallorca B ha sumado hasta la fecha tan solo dos victorias, seis empates y 20 derrotas. Es uno de los peores colistas de siempre y queda para la historia del club como uno de los peores filiales.

Y todo ello tras el subidón de hace unos meses, tras un brillante ascenso de la mano de Gustavo Siviero, el mismo técnico que ha vivido con impotencia cómo su equipo no podía competir contra los rivales en Segunda RFEF.

Si algo ha quedado claro esta temporada es que el Mallorca ha fallado estrepitosamente en el diseño del segundo equipo. Aunque se le resta importancia y el discurso es que la categoría no es lo importante, sino formar jugadores para el primer equipo, resulta difícil formar jugadores si no son capaces de competir y no tienen nivel. Esta es la sensación que queda, el club en su estrategia deportiva no le dio importancia a tener un segundo equipo apuntalado, con calidad suficiente para una categoría compleja como la Segunda RFEF en la que equipos diseñados para ascender lo pasan muy mal, como el Atlético Baleares.

La obligación del Mallorca era tener un equipo competitivo para estar arriba e intentar ascender a Primera RFEF. El equilibrio entre jóvenes promesas y algún jugador más experimentado es obligado en una categoría como esta.

El técnico Gustavo Siviero ha valorado por primera vez el descenso: "es frustrante, no era el objetivo. Como mínimo era mantener la categoría a sabiendas de que iba a ser un año complicado. Teníamos un equipo nuevo, muy joven que se tenía que adaptar a este ritmo y esta categoría. Matemáticamente se confirmó el último fin de semana, aunque futbolísticamente el equipo estaba vivo. Pero no nos dio para conseguir el objetivo. Teníamos la ilusión cada fin de semana, trabajan muy bien los chicos y pensábamos que nos iba a dar para ese pasito para salir de abajo. Los chicos competían bien, teníamos argumentos para disputar los partidos, irse de vacío cada semana era duro pero era la realidad que había que afrontar y lo han hecho con honestidad" ha dicho en los medios del club.

El técnico tiene claro que el objetivo es formar jugadores: "es el gran objetivo, tratar de preparar a los futbolistas de la mejor manera para que si el primer equipo considera que les puede ayudar, estar preparados. Pero no tenemos que obviar la competición que es una parte importante de la formación. Ha sido duro en ese sentido, en otros aspectos encontraremos cosas positivas. Estaban más acostumbrados a ganar que a perder. Nos ha tocado la otra cara del fútbol, pelear, trabajar, creer que jugando de una manera se pueden conseguir las cosas y sin embargo irte de vacío. Eso también los va a formar para el futuro".

Siviero deja claro que el equipo va a seguir compitiendo porque se enfrenta a rivales que se juegan mucho y "hay que dignificar la competición".