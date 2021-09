La guinda es Matthew Hoppe para completar una plantilla ilusionante

La guinda es el décimo fichaje. Matthew Hoppe, delantero del Shalke 04, ha fichado por el RCD Mallorca para las próximas cuatro temporadas. Finalmente el delantero llega en propiedad y no cedido con opción de compra como incialmente parecía más factible.

Sin embargo, el Mallorca estaba decidido a apostar por este delantero de 20 años y el descenso del Shalke 04 era una oportunidad para adquirir al jugador. Aunque los términos económicos no se conocen, el fichaje rondaría los tres millones de euros por lo que la inversión en fichajes del RCD Mallorca ronda los ocho millones de euros en este mercado.

La plantilla se cerraba además con la anunciada salida de dos jugadores, uno por deseo del club, Aleksandar Trajkovski, que se marcha al Aalborg danés, y Víctor Mollejo, por expreso deseo del jugador de tener más protagonista y que se marcha al Tenerife.

El fichaje y los términos del acuerdo por Hoppe lo hizo público antes el Shalke 04 que el RCD Mallorca. A las 23h horas el club germano hacía público el traspaso del delantero estadounidense y bastantes minutos después lo hacía el RCD Mallorca. Además, la inscripción era confirmada por la LaLiga a falta de cinco minutos para el cierre del mercado. No obstante, como se ha visto, que la Liga no proceda a la inscripción no significa que un fichaje no haya llegado dentro de plazo, como se ha visto en los casos De Jong y Griezmann, se trata de que la Liga valide dichas operaciones y les inscriba.

Hoppe es un delantero muy joven, 20 años y gran altura, 1:91m, ambidiestro, marcó seis goles en la pasada Bundesliga y destaca por su capacidad de trabajo además de por su olfato de gol, es común verle trabajando en defensa también y recuperando balones. El joven delantero se crió en la cantera del Barcelona en Arizona, por lo que parece un jugador cercano a la órbita de la propiedad estadounidense.

Fichó por el Shalke 04 en 2019, debutó en el primer equipo ante el Borussia Monchengladbag, anotando un hat-trick en el segundo encuentro, ante el Hoffenheim. Hoppe se mostraba encantado en los medios del club tras su fichaje: "muy feliz por este desafío alucinante. Las últimas 24 horas no hemos parado, ha sido intenso pero aquí estoy. Estoy muy ilusionado por esta nueva experiencia y poder mostrar mis condiciones en la Liga. Fue anoche cuando mi agente me planteó la posibilidad de venir". El delantero californiano se mostró "convencido de sus posiblidades y de marcar más de 20 goles si puede, palabras mayores. Hoppe reconoció que sabe algo de español ya que en la Academia estudió algo de español. Lucirá el dorsal 25 según dijo, "el único disponible" comentó, que llevaba el meta canterano Leo Román. Finalmente el joven jugador elogió LaLiga, "una de las mejores competiciones en el mundo con muchos jugadores top y grandes equipos".

El director deportivo Pablo Ortells comentaba tras el cierre del mercado que "es un chico muy joven, con mucho potencial, se adapta perfectamente a lo que buscar el mister para un delantero.Sobre todo el futuro que tiene, pensamos que puede ser una buena inversión para el club. Que tenga impacto en Estados Unidos con el chico y la propiedad de allí puede ser, pero nosotros buscamos que tenga impacto en el terreno de juego".

Con la llegada de Hoppe, Luis García cuenta con Ángel, Fer Niño, Abdón y Hoppe como delanteros puros, además de que puede jugar también en punta un jugador como Amath. El RCD Mallorca dispone en este momento de 26 jugadores, si bien algunos con ficha del B, como era el caso de Mollejo o el propio Fer Niño, dorsal 26. Inicialmente Kang-In Lee parece haber escogido el 19, veremos Hoppe. No es una cuestión ligera porque de ello depende que en los próximos meses haya sitio o no para Sturridge, un delantero que ahora empezará su última fase de puesta a punto. No parece fácil en cualquier caso que se quede.

Son diez fichajes: Greif, Maffeo, Costa, Battaglia, Kubo, Kang-In, Amath (fichado en propiedad), Ángel, Fer Niño, Hoppe. Una plantilla completa en la que Luis García tiene al menos dos jugadores por puesto, con juventud como los últimos en llegar, 20 años, pero también mucha experiencia, ya que entre Ángel, Costa ya hay un buen número de partidos disputados en Primera división.













