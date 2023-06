Guillermo Fernández Romo: "No buscaba un banquillo sino un proyecto"

Ha empezado la etapa de Guillermo Fernández Romo en la Unión Deportiva Ibiza. El técnico se mostraba serio pero ilusionado con el reto que tiene por delante. El presidente Amadeo Salvo dejó claro que había sido el único técnico con el que se había sentado y el propio entrenador dijo lo mismo por su parte.

El técnico tendrá responsabilidad en la planificación,de hecho no hay director deportivo que sustituya a Miguel Ángel Gómez, dejaba claro Salvo que "el entrenador va a tener el peso máximo en la sdecisiones de la confeccón de la plantilla no sólo ahora sino en el futuro. Creemos que es una forma idónea de trabajar. Vamos a trabajar de una forma distinta".

Guillermo Fernández Romo explica por qué su apuesta por la UD Ibiza: "sólo me he juntado con el Ibiza, no buscaba un banquillo sino un proyecto, un sitio en el que valoraran a las personas y desde el primer momento hemos encontrado ese espacio en la UD Ibiza".

Sobre la confección de la plantilla afirma que "no hay varitas mágicas, aquí tiene que haber un gran trabajo en el que haya mucha unión y una misma direccion entre los miembros del club y el staf. Tenemos que construir un equipo, no fichar 18 jugadores, tenemos que hacer un trabajo de equipo, ya lo estamos haciendo desde la semana pasada. Jugadores que a todos nos gustan y que entendamos que van a rendir, y luego yo sí que tengo que construir ese equipo".

"Me considero un entrenador más lógico que ideológico que persiga una sola idea, si de algo me ha valido la experiencia de perder también para darte cuenta de que el equipo tiene que ser versátil. Es una categoría muy igualada y la váis a ver, es una categoría nueva muy parecida a la Segunda División. No tiene esa visualización pero sí mucha dificultad, nos va a obligar a adaptarnos a muchas situaciones. Tenemos que ser un equipo con peso y buenos futbolistas y que sepamos dominar las áreas".

En cuanto a algunos de los jugadores con contrato y que será difícil que continúen por las altas fichas, Fuzato y Nolito, el presidente Amadeo Salvo se muestra pruedente: "Nolito como Fuzato es un jugador que tiene contrato. Tendremos que sentarnos a hablar, a lo mejor tiene una oferta de Segunda. Hay que ver todo con calma, igual hoy decimos una cosa y mañana es otra. No podemos anticiparnos"