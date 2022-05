Guillem Boscana: "Pau Tomàs será el entrenador"

El Imprenta Bahía San Agustín competirá en LEB Plata por intentar regresar a la LEB Oro, lo ha dicho el presidente del club Guillem Boscana. Una vez asimilado el duro golpe del descenso, y con palabras de elogio hacia los técnicos, el equipo y la afición, Boscana ha anunciado que el entrenador será Pau Tomàs para el proyecto en Plata. Ayer comunicaba a Álex Pérez que no sigue, el propio técnico se despidió por carta de la afición.

"Esta decisión de los dos entrenadores que algunos decían que era un invento, y ciertamente lo era porque no suele ser así, pero no ha funcionado mal; ahora mismo en el proyecto del año que viene no tenía razón de ser. Hace dos años en el acuerdo con la agencia de representación sí entendimos que era idóneo, no estamos arrepentidos ni mucho menos, ahí estuvieron los resultados. El trabajo y el entendimiento este año ha sido igual de bueno aunque los resultados no hayan sido buenos. Sigue bajo la tutela de Pepe Laso que seguirá siendo el cerebro deportivo del club. Falta saber quién acompañará a Pau en el cuerpo técnico".

Sobre el proyecto en LEB Plata, el presidente afirma que "el objetivo ha de ser intentar subir, volver a LEB Oro lo antes posible. Lo que pasa es que esto irá marcado por el presupuesto que seamos capaces de tener. Ahora mismo tenemos medio garantizado salir en LEB Plata pero n oestoy en disposición de afirmar que el equipo tendrá la aspiración total de subir, ésa es la idea. Nuestro trabajo empieza hoy y acaba el 1 de Septiembre cuando acaba la pretemporada".

El veterano mandatario recuerda que con el descenso la ayuda institucional baja un 60% por lo que el esfuerzo privado tendrá que ser importante para tener un presupuesto competitivo. "El presupuesto previsto es una rebaja de un 40%, nos iremos a 350.000 euros aproximadamente. Nuestro nivel de gasto en Plata es igual de caro que en Oro, como saben los equipos de Menorca e Ibiza. Los equipos insulares lo sufrimos. Algunos capítulos sí bajan, como las fichas de los jugadores".

"El equipo por desgracia será totalmente nuevo, no porque no queramos sino porque no podemos. Estos ocho jugadores que teníamos, no podíamos fichar más, ya habíamos agotado los cambios. Intentamos que las bajas de Amadi y Pavel fueran bajas de larga duración para firmar y nos dijeron que no. Uno de los motivos del descenso al final es que íbamos muy justos de plantilla. Todos los jugadores tienen ofertas, será prácticamente imposible que se queden la mayoría. Me gustaría mucho que Joan Feliu encabezara el proyecto para subir a LEB Oro.Ficharemos los jugadores mallorquines que quieran venir. Cada año tocamos jugadores mallorquines y si no tenemos más es porque o no podemos pagar lo que piden o algunos que no encajan".

Boscana dice sobre Tomàs que "es el más capacitado aquí en Mallorca, hace 20 años que le conozco. Es el entrenador más adecuado para el proyecto mallorquín, de la casa". En cuanto a la ruptura con la agencia de Igor Crespo, Boscana afirma que "no volveremos a tener un acuerdo así ni con esta agencia ni con ninguna otra".

En cuanto a dirección deportiva, quién hará la planificación, "lo hará Pepe Laso, Pau y yo mismo. La parte deportiva es de ellos y yo después negocio las condiciones para cerrar. No hablo con nadie que ellos no quieran".

Finalmente sobre la asistencia, afirma que "se nos ha hecho muy grande, después hubo un cambio y se notó mayor afluencia. Intentaremos que la asistencia sea lo mejor posible, pero hablamos de una LEB Plata. El Mallorca juega en primera y van 12 o 13.000. Ahora mismo la mejor opción de pabellón es Son Moix. Si quisiéramos volver al Toni Servera no cumple las condiciones de Plata".