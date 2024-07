Gio González al Krasnodar, anuncio inminente

El Real Mallorca y el Krasnodar están ultimando los detalles para cerrar el traspaso de Gio González. El anuncio del fichaje por parte del club ruso es inminente y muestra de ello es que el jugador uruguayo no estuvo presente en la última lista de Jagoba Arrasate, para hacer frente al tercer amistoso contra el West Bromwich Albion, el pasado sábado.

El conjunto bermellón no está necesitado de capital, pero siempre está dispuesto a hablar ante una buena oferta. Además, en la posición de lateral derecho hay sobrepoblación: Pablo Maffeo; Gio González y Mateu Morey, la reciente incorporación. La intención principal era de prescindir de los servicios del argentino, algo que él no descartaba y dejó ver en una pasada entrevista con Gerard Romero: "Los ciclos se acaban y es algo normal. Me gustaría cambiar probar cosas nuevas". Pero a causa de las lesiones no pudo mostrar su nivel la temporada pasada, hecho por el cual apenas ha habido interés por Pablo Maffeo.

Hace varios días llegó una oferta del Krasnodar por el jugador charrúa y, aunque al principio no satisfacía a la directiva, tras conversaciones y negociar han llegado a un acuerdo. Las arcas mallorquinas recibirán unos cuatro millones de euros, y el uruguayo doblará su salario, por lo que ambas partes salen beneficiadas de este traspaso, además de que el conjunto bermellón liberará masa salarial.

Paso por el club

En 2022 Giovanni González firmó su primer contrato con el Real Mallorca. Provenía del Peñarol, un club de la Primera División de Uruguay, y sin acarraer costes. Desde entonces ha participado en 284 partidos, anotado 13 goles y dado 31 asistencias. Asimismo, en el último curso desempeñó un papel fundamental en el equipo de Javier Aguirre. Uno de los momentos más destacables fue el gol que metió en la semifinal de la Copa del Rey: abrió el partido ante la Real Sociedad y, con él, consiguieron llegar a los penaltis y, por ende, a la final en La Cartuja.