Gibson, segunda baja en el Fibwi Palma tras Karapandzic

El Fibwi Palma ha enderezado el rumbo tras un mal arranque en la LEB Plata, el equipo empieza a ser reconocible y acumula tres victorias consecutivas. Su partido en Sant Antoni fue el revulsivo que necesitaba el equipo, muy frágil, poco acoplado, poco intenso defensivamente en el arranque, acusaba no haber tenido una pretemporada normal con todos sus jugadores.

Justo cuando el equipo parece estar ya en el buen camino ha tenido dos bajas definitivas, una voluntaria y otra involuntaria. El club acaba de hacer público el acuerdo de desvinculación con el alero de Bahamas Qyemah Gibson, que ha tenido cero protagonismo en el equipo. El técnico Pau Tomàs le tenía fuera de la rotación y hace semanas que el club trataba de alcanzar un acuerdo de rescisión.

Sus prestaciones no convencieron desde un primer momento a pesar de las excelentes referencias que se tenían del jugador salido del equipo universitario de los Huskies de Canadá. Su llegada se demoró muchísimo, era esperado como el Mesías ya que debía tener una importante aportación en puntos. Pero las expectativas no se vieron satisfechas y ahora el jugador ya no pertenece al Bahía San Agustín.

La otra baja ha sido la del base serbio Stevan Karapandzic. En este caso ha sido involuntaria por parte de ambos lados, tanto del jugador como del Club, y obedece a una situación personal. Así pues, el Fibwi Palma, que es sexto con un balance de 4/2 cuenta con dos vacantes de perímetro que serán ocupadas. El club ya trabaja en opciones de mercado para reforzar la plantilla. El equipo vuelve a la actividad este fin de semana en Gran Canaria contra el filial del equipo ACB.