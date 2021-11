El Galgo Gutiérrez deja de correr

Jonás Gutiérrez anunciaba anoche que había disputado su último partido como futbolista profesional, lo hizo en las filas de Almagro en la segunda argentina, tras una carrera que le llevó a triunfar en Mallorca y después en el Newcasttle en la Premier. Una carrera marcada también por el cáncer que le hizo retirarse provisionalmente y del que está felizmente recuperado, lo que le ha permitido seguir jugando y retirarse del fútbol en un terreno de juego.

Jonás Gutiérrez disputaba con Almagro el último partido como jugador profesional, una derrota por 3-1 contra Ferro. A sus 38 años, el ex bermellón indicaba que "pude cumplir muchos de mis sueños que me puse cuando arranqué esta carrera", en declaraciones a DirecTV Sports. El veloz extremo añadía que "Jugué en Europa, en la Selección, retirarme en el club del que soy hincha. No todos lo pueden hacer y tuve la posibilidad. Terminé adentro de la cancha, que es algo que uno anhelaba. Felicidad por todo lo vivido. Ahora a disfrutar esta tarde, lo que queda del día y a tomar un descanso merecido".

El jugador argentino dejó un gran paso en su estapa en el RCD Mallorca, donde hizo populares sus tremendas carreras por la banda de Son Moix. Llegó en la temporada 2005 procedente de Vélez Sarsfield en su salto a España fichado por Nando Pons. El RCD Mallorca fue su primera etapa en Europa. Durante las tres temporadas en las que jugó de bermellón a las órdenes de Héctor Cúper y Gregorio Manzano, dejó tardes espectaculares, sus galopadas que hacían tan bueno su apodo aún se recuerdan. Necesitaba estar fresco físicamente para dar lo mejor de sí mismo. Además marcó algunos goles que popularizó con la máscara de Spiderman. Disputó 96 encuentros de bermellón en Primera División, 30,36 y 30 encuentros y cinco goles en las tres temporadas. Finalmente no llegó a un acuerdo de renovación ante el interés de la Premier y se fue al Newcasttle donde evidentemente consiguió un mejor contrato.

El Galgo debutó en Vélez, en el año 2001, campeón del Clausura 2005 con el Fortín y luego saltó a Europa. El RCD Mallorca fue su primer club en Europa, de ahí al Newcastle, de la Premier League. Jonás Gutiérrez tuvo su experiencia en la Selección Argentina,disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 bajo la dirección de Diego Armando Maradona.

Mientras jugaba en el Newcastle le fue diagnosticado con cáncer testicular y se sometió a una operación en octubre de 2013, lo que siguió a continuación es difícil de entender y no deja en buen lugar al técnico Alan Pardew y el que era su club, no iba a contar más con él.

Jonás llevó el caso a juicio por no tenerlo en cuenta y de esta manera no forzar una renovación automática de su contrato(le faltaba disputar dos partidos más como titular para eso). En abril de 2016, cuando ya jugaba en Deportivo La Coruña, el tribunal de primera instancia de Birmingham falló a su favor.

Tras recuperarse jugó cedido a préstamo en el Norwich. En 2015 regresó a Newcastle donde fue autor del segundo gol para la victoria ante el West Ham, que salvó al equipo del descenso.

Ese fue su último partido en Inglaterra: firmó con Deportivo La Coruña. Al año siguiente, en 2016, regresó al fútbol argentino. Defensa y Justicia le abrió las puertas: defendió la camiseta del Halcón entre 2016 y 2017. Más adelante, firmó por Independiente, pasó por Banfield y, en agosto de 2021, firmó con Almagro en la Primera Nacional.