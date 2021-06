La SD Formentera completa el año de ensueño del fútbol pitiuso

La Sociedad Deportiva Formentera será el cuarto equipo balear en la nueva categoría Segunda RFEF, lo más parecido a la Segunda B ya que la reestructuración de la Federación Española ha creado la Primera RFEF como la categoría más cercana a la Segunda división y con un aspecto algo más profesional y tan solo 40 equipos.

El Formentera lograba el ascenso este fin de semana al hacer valer su mejor clasificación ante el Mallorca B, que estaba obligado a ganar en el Municipal de Sant Francesc, como ya hiciera en las dos eliminatorias anteriores. El equipo de Julián Robles lo tuvo muy cerca y seguramente fue muy cruel el desenlace, ya que tuvo las ocasiones más claras, incluida una chilena de Pablo Gálvez en el minuto 120 (ya la semana anterior Gálvez había dado la clasificación ante el Playas de Calvià en el 118).

Pero esta vez la fortuna estuvo del lado de los de Raúl Pérez, la SD Formentera lograba mantener su portería imbatida y con ello ascendía a la Segunda RFEF. De esta forma la próxima temporada habrá tres equipos pitiusos y un mallorquín en la nueva categoría, serán la Peña Deportiva Sta Eulalia que lograba la permanencia, el CD Ibiza que lograba el ascenso, lo mismo que el CE Andratx de Mallorca y finalmente la SD Formentera.





El conjunto pitiuso aguantó como pudo las acometidas del filial mallorquinista y afrontará su segunda experiencia en una categoría nacional, ya que militó en Segund B en la temporada 2017-18, aunque acabó descendiendo. Además, el Formentera se hizo popular en toda España por haber eliminado al Athletic en una elminatoria de Copa del Rey ese año al empatar 1-1 en la isla y después vencer en San Mamés por 0-1 el 29 de Noviembre de 2017.

Para Formentera será algo positivo en este momento de relanzamiento del turismo y reapertura económica para situar el nombre en el largo invierno y en temporada baja. Importante para atraer turismo nacional en un momento en el que la movilidad europea no es tan fácil. Formentera es conocida como la isla de los italianos porque ha sido este mercado el que se ha impuesto en los últimos años si bien recibe turismo español y de todo el mundo como el resto de las Baleares.

En cuanto al Mallorca B ha sido un mazazo muy duro para el equipo de Jullián Robles, cuya continuidad está en el aire. Con el equipo viajó el mismo director deportivo Pablo Ortells, y estuvo muy pendiente el técnico Luis García ya que para el club era básico tener el filial en una categoría más acorde a un club de Primera.

No pudo ser. Orgulloso y mucha fuerza a todos los jugadores y cuerpo técnico.

La temporada que viene lo volveréis a intentar. @RCD_Mallorcahttps://t.co/I93oHrDuMU — Luis Garcia Plaza (@LuisGarciaPlaza) June 12, 2021

Llamó la atención que no haya jugado un minuto en estas finales de ascenso el joven Luka Romero y esto se debe a la incertidumbre sobre su futuro y que no haya cerrado la renovación con el club. Ya advirtió Luis García que no era jugador del club (es una forma de hablar porque hasta hoy lo es) por no acordar la renovación. El club ha renunciado a un potencial importante en el campo pero ha preferido no contar con él y su futuro es una incógnita.