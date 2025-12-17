Florin Andone: "Quiero recompensar a la afición del Atlético Baleares con goles y trabajo"

Dolido anímicamente y dolorido en su cuerpo por la grave lesión que ha sufrido esta temporada, Florin Andone apoya a sus compañeros este miércoles en el partidazo ante el Atlético de Madrid.

El delantero sufría hace semanas una desinserción en el tendón del cuádriceps, una lesión que le obliga a pasar por el quirófano y hacer la mejor recuperación posible para volver a jugar esta temporada.

Andone espera estar de vuelta en el mes de Abril, aunque es mucho aventurar a día de hoy. El propio presidente Ingo Volckmann dice esperarle para la fase final de la temporada. El delantero balearico habla sobre cómo lo va a vivir: "son partidos que cada jugador tiene ahí su espinita porque quieres jugar, quieres ayudar. Se pasa peor fuera. Me lo tomo muy a pecho todo y el no poder estar con el equipo te frustra. La parte negativa del fútbol es esta, hay momentos duros y quiero aportar desde otro lado".

Sobre qué partido espera, dice que "estamos con un todopoderoso Atlético de Madrid, tiene pinta de que pondrá un once muy competitivo. Tiene que ser una fiesta para el Atlético Baleares, que la afición esté con el equipo y disfrutando de jugadores de altísimo nivel. Si tenemos un buen día, nos sale de cara y a ellos no quizá tengamos alguna opción. Pero hay que ser realista".

En cuanto a su lesión dice que "es un proceso bastante largo, entre cuatro y cinco meses, hay una operación que tenemos que reparar el tendón del cuádriceps que tenemos que reparar por completo. Es una putada, estoy triste, estoy frustrado, he tenido muchas lesiones pero me da mucha pena que me pase en el Atlético Baleares donde quiero estar ayudando. Es lo que toca, intentar aportar desde fuera ahora".

Sobre si se ve para la última fase como apunta el presidente, indica que "me encantaría si estoy para la fase final, mi objetivo personal es estar en Abril, quizá no, quizá sí, yo lo intentaré para el último mes y si hay playoff o a lo mejor somos campeones y no hacemos playoff. Yo lo daré todo. Son cosas que pasan, no me siento culpable, no he podido evitar esto, le ha pasdao a mi cuerpo, tengo más años por delante para estar aquí y recompensar a la afición balearica con goles y trabajo, que desde que he llegado he demostrado mi compromiso".