Florin Andone: "El carácter nunca muere"

Florin Andone ha dado la primera gran alegría a su afición en el regreso al Atlético Baleares. En esta segunda etapa el delantero jugaba su segundo partido como titular ante el Mallorca B y nada más empezar el partido inauguraba el marcador con un espléndido cabezazo. Y unos minutos después volvía a mostrar su conexión con Rubén Bover (ya se sabe que los buenos jugadores se entienden) para atacar el espacio y superar al meta bermellón en su salida.

Dos goles del hispano rumano habían liquidado el partido que ya se presentaba muy desigual. Pero lo que demuestra este partido es que el delantero no ha venido a pasearse, ni a vivir de rentas ni a retirarse. Andone ha sufrido un declive en los últimos años en su carrera profesional, que como él mismo recordaba en Deportes Cope Baleares había ido hacia arriba en Primera División hasta su llegada al Brighton, donde sufrió las primeras lesiones graves de su carrera. Un jugador que era fijo en la selección de Rumanía, que ha jugado Liga de Campeones con el Galatasaray y que ha jugado en tres ligas, España, Inglaterra y Turquía y que dejó su sello goleador en equipos como Córdoba o Deportivo entre otros.

Sus últimas temporadas le han resultado frustrantes, tanto en Cádiz como en Elda, no tanto en Las Palmas donde pese a no jugar mucho disfrutó del fútbol, de sus compañeros y del ascenso, según recuerda en Cope.

Pero lo más interesante es escuchar cómo vive el fútbol en esta etapa de su carrera una vez ha vuelto de alguna forma a su casa, ya que pese a criarse en Vinaroz, creó una familia en Mallorca y ha vuelto siempre a la isla. Ahora lo ha hecho para jugar, para defender por segunda vez la camiseta del Atlético Baleares, donde empezó todo en la 2013-14. "Tengo una edad, estoy por cumplir 32 años, creces como persona y entiendes un poco mejor cómo se desenvuelve el fútbol, lo llevo de diferente forma. Todos aprendemos de cosas que han ido bien y han ido mal y el carácter lo llevamos mejor. Es verdad que el carácter nunca muere y vamos a morir con esa personalidad porque no vamos a cambiar. Amo el fútbol, el juego del fútbol, me encanta lo que hago, lo he soñado toda la vida, gracias al fútbol soy la persona que soy, pero no me gusta el mundillo del fútbol, todo por interés, gente muy falsa, todos buscando sus intereses. Es difícil encontrarte personas transparentes que diga las cosas como son, y es muy fácil encontrarse serpientes. Es un mundo muy peculiar y muy difícil".

Y se explica: "no es tanto el dinero como el ego del poder, todos tenemos ego. Encajar a 50 personas porque hay mucha gente también alrededor de un equipo, y luego 25 jugadores, manejar 50 egos y que todos estén en la misma sintonía. No es sólo el vestuario. He estado en 15 vestuarios o 20, el fútbol no es fácil pero te hace crecer".

Sobre en qué equipo estuvo más y menos a gusto, el jugador es sincero: "en el que menos a gusto estuve fue en el vestuario del Cádiz, no me gustó. Donde estuve más a gusto en Las Palmas, lo tengo reciente, es verdad, y quizá recuerdo menos otros. En Las Palmas era gente con mucha proyección y con menos ego, gente más normal, había más piña, salíamos juntos, si había un cumpleaños había 15-20 compañeros. El equipo se juntó que ganaba también. Y no jugué mucho pero estuve a gusto".

Sobre su comparación entre el At. Baleares y el Eldense el día de su presentación, se explica: "no quiero que se me malinterprete sobre el Eldense. Lo que quiero decir es que la putada del At. Baleares es su categoría, porque sería creíble que estuviera en Segunda, por todo, porque todo va bien. Lo tenemos todo, el estadio, su anexo, tenemos parking los jugadores que muchos equipos no lo tienen. El club es mejor en algunos aspectos que clubes de segunda, quizá peor en otros".

El calvario de las lesiones.-

"Para mí hay un antes y un después hasta los 26 años. Venía jugando en primera, fijo en la selección. En el Brighton tengo operación de pubalgia, tres veces la rodilla, el pie derecho, el izquierdo rotos, el cuádriceps. Al final tengo muchas lesiones en mi cuerpo, lo único que pido es estar sano. Este año me rompí en un entreno el tendón del adductor y lo relaciono con el estrés del verano, a dónde iba, si me iba fuera del país o se me abría una puerta en Segunda. Hoy en día me está costando dinero jugar por la presión fiscal que hay en España. Mucho estrés en la cabeza, no dormía bien, con mi mujer hablábamos horas y horas sobre qué hacíamos. Ha influido mi mujer, claro, para quedarme en el At. Baleares. Nos conocimos aquí en mi primera etapa, queremos estabilidad y dedicarnos a algo que creamos que nos puede ir bien en la vida".

Florin Andone tiene claro que le debe todo al fútbol aunque deteste algunas cosas alrededor de este deporte: "el fútbol es el deporte más practicado y muchos niños se fijan, poder dedicarte profesionalmente es un regalo de Dios. Cuánta gente se queda por el camino. Llegan muy pocos. Para un chico como yo que llegué a los 12 años a Vinaroz, en un lugar donde no conocía a nadie, y desde ahí llegar a donde he llegado, en mi nivel estoy orgulloso de mí mismo y todo lo que he conseguido. He sido siempre serio, trabajador, no quiero tener que reprocharme nada. Es lo que intento hacer en el At. Baleares, como hacía en el nivel profesional. Es un compromiso contigo mismo para no fallarte".

El jugador pudo saludar en Cope a José Luis Oltra y Nico López, dos técnicos que han influido mucho en su carrera. El jugador concluye que "nuestro objetivo es el ascenso y es lo que vamos a pelear. Mi mentalidad va a ser la de ganar la liga".