Final de película, derrota e indignación del At.Baleares en Sabadell

El Atlético Baleares aún se lame las heridas tras la derrota en la Nova Creu Alta. Un durísimo varapalo tras el gran esfuerzo por empatar el encuentro con golazo de Sergio Moreno en su primer partido como titular. Una volea que enganchaba en el minuto 100 de partido.

El delantero balearico no pudo contenerse y tras quitarse la camiseta vio la segunda amarilla. Parecía que ahí se había acabado el partido pero nada más lejos de la realidad, en un encuentro en el que el colegiado González Rodríguez había añadido ocho minutos, faltaban aún escenas de suspense y giros de guión inesperados debido a las interrupciones, disputas.

Tras una acción en la que los balearicos reclaman falta sobre su jugador, la jugada acabó en el segundo penalti para el Sabadell esta vez por mano y el segundo gol desde los 11 metros del mallorquín Sergio Cortés. Locura total y hasta invasión de campo en la Nova Creu Alta, pero el partido no había finalizado.

Los balearicos eran un manojo de nervios, el técnico Jaume Mut sufrió su segunda expulsión y será castigado por reincidente. Había que calmar como fuera a unos jugadores del Atlético Baleares que acabaron fuera de sí.

Y es que el partido ya había sido mucho castigo para los blanquiazules ayer de amarillo. El primer penalti en un partido que tenían controlado ya puso las cosas difíciles, un penalti a favor de los arlequinados al irse al suelo Josep Jaume en una jugada sin peligro, quizá no lo fue, pero el defensa debería evitar ponérselo en bandeja al delantero.

Pero el Atlético Baleares hizo lo más difícil, Dani Plomer empataba en el 88, parecía cosa resuelta. Nada más lejos de la realidad, pocas veces se ven tres goles en el descuento. El Sabadell marcaba el 2-1 en el 97', empataba Sergio Moreno en el 100' y Sergio Cortés el definitivo 3-2 en el 106'.

Jaume Mut se lamentaba: "parece que el que no llora no consigue nada. El Sabadell había estado toda la semana quejándose. Yo he tenido que ver los últimos 15 minutos por Ib3 (fue expulsado) y el último penalti podía ser, no sé, pero es que viene de una falta que nos hacen, a Jaume Pol, y la pita en contra. Han sido demasiados condicionantes, pasaban cuatro minutos más de lo que había dicho. Sólo tenemos que invertir tiempo en levantar la moral de los jugadores que están muy tocados y preparar bien la semana".